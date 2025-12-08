Ζάκυνθος: Οι τελευταίες στιγμές του Λίο - Τι ερευνούν τώρα οι Αρχές για τον σκύλο

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 2χρονος Λίο βρέθηκε στον χώρο που ήταν δεμένο το πιτ μπουλ ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές, ενώ ειδική επιτροπή θα αποφασίσει για το μέλλον του σκύλου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό επιτήρηση σε φυλαγμένο χώρο.

Την ίδια ώρα η κοινωνία της Ζακύνθου είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία με θύμα το 2χρονο παιδί. Οι γονείς του Λίο είναι σοκαρισμένοι και τώρα θα πρέπει να καταθέσουν στις Αρχές για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η επίθεση του σκύλου που είχαν περισυλλέξει και το οποίο επιτέθηκε στο 2χρονο παιδί τους, τραυματίζοντάς το θανάσιμα στον λαιμό και το κεφάλι.

Τι εξετάζουν οι Αρχές και τι καταθέτουν οι γονείς

Οι έρευνες για τον θάνατο του 2χρονου Λίο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου συνεχίζονται, ενώ νέες μαρτυρίες και στοιχεία φωτίζουν το χρονικό της επίθεσης από το πιτ μπουλ που φιλοξενούσε η οικογένεια.

Ο σκύλος κρατείται σε καταφύγιο με εισαγγελική εντολή, ενώ πενταμελής επιτροπή θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει υπό προστασία. Η τοπική κοινωνία και οι αρχές παραμένουν συγκλονισμένες από την υπόθεση. Οι αρχές επικεντρώνονται στο πώς το παιδί βρέθηκε στον χώρο όπου ήταν δεμένο το σκυλί.

Το πιτ μπουλ μεταφέρθηκε σε καταφύγιο με εισαγγελική εντολή και αναμένεται να τεθεί υπό κτηνιατρική παρακολούθηση. Η τύχη του θα κριθεί από την αρμόδια πενταμελή επιτροπή της Πάτρας, η οποία θα αποφασίσει αν θα πρέπει να θανατωθεί ή να παραμείνει σε προστατευόμενο χώρο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, Γιώργο Στασινόπουλο.

Οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αρχικά συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Οι μαρτυρίες γειτόνων και άλλων προσώπων εξετάζονται, καθώς η οικογένεια ήταν γνωστή για τη συστηματική της φροντίδα σε αδέσποτα ζώα.

Το αδέσποτο που τραυμάτισε θανάσιμα το 2χρονο παιδί

Ο σκύλος, ο οποίος φέρεται να ήταν αδέσποτος, είχε περιθαλφτεί από την οικογένεια μόλις λίγες ημέρες πριν, καθώς τον βρήκαν σε κακή κατάσταση και τον φιλοξενούσαν προσωρινά μέχρι να υιοθετηθεί.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του Λίο, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές. «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του», δήλωσε ο πατέρας στο Mega. Εξήγησε ότι το σκυλί βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή και τόνισε πως ο ίδιος το είχε μαζέψει γιατί ήταν «ετοιμοθάνατο», κατηγορώντας κυνηγούς για την εγκατάλειψη ζώων.

Οι γονείς ανέβαζαν συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με τα ζώα που φρόντιζαν, όπου εμφανιζόταν και ο μικρός Λίο, ο οποίος μόλις πριν δέκα ημέρες είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του.

Δραματικές στιγμές στο νοσοκομείο

Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι περιγραφές του ιατρικού προσωπικού για τα τραύματα του παιδιού. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του αντίκρισαν ένα θέαμα που δεν είχαν ξαναδεί, με θανατηφόρα δαγκώματα στο λαιμό, το κεφάλι και το κρανίο.

Το ΕΚΑΒ κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για την επαναφορά του παιδιού κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό», σημείωσε ο Γιαννακός.

Η μητέρα του 2χρονου παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.

Συζητήσεις για την επιθετικότητα των σκύλων

Η τραγωδία έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τις ράτσες σκύλων. Ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου υποστήριξε την ανάγκη απαγόρευσης των πιτ μπουλ ως ζώων συντροφιάς, λόγω της βίαιης φύσης τους. Αντίθετα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιθετικότητα των ζώων είναι πολυπαραγοντική, επηρεαζόμενη από την εκπαίδευση, το περιβάλλον και τις προηγούμενες εμπειρίες.

Οι αρχές συνεχίζουν την εξέταση του ιστορικού του συγκεκριμένου ζώου, αναζητώντας τους παράγοντες που οδήγησαν στην επιθετική του αντίδραση.