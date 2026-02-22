Αγρίνιο: Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε ιερέα και τον τραυμάτισαν

Ιερέας τραυματίστηκε την Κυριακή στην Παραβόλα Αγρινίου, έπειτα από επίθεση αδέσποτων σκυλιών, ενώ βρισκόταν στην περιοχή για επαγγελματική συνάντηση.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας agriniopress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν ο ιερέας, που ιερουργεί σε γειτονικό χωριό, είχε μεταβεί για συνάντηση με τον αρχιερατικό επίτροπο.



Τα αδέσποτα σκυλιά του επιτέθηκαν, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και προκαλώντας του τραυματισμούς. Οι παρόντες στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον ιερέα.