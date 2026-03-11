Λιτόχωρο: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε τουρίστρια- Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο του Λιτοχώρου, μπροστά από ξενοδοχείο της περιοχής, όταν Γερμανίδα τουρίστρια δέχθηκε άγρια επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων που βρισκόταν στο σημείο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του kapa-news.gr, η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, καθώς φέρει εκτεταμένα τραύματα από τα δαγκώματα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι από την επίθεση της αγέλης κατάφερε να γλιτώσει ο σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της στο σημείο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.