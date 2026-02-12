Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε μαθητή στον Αλμυρό - Μπήκε χειρουργείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον Αλμυρό Βόλου, όταν ένας μαθητής Λυκείου δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από αδέσποτο σκύλο, την ώρα που περπατούσε ανυποψίαστος στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos, το ζώο φέρεται να όρμησε πάνω του με μανία, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Οι κραυγές του ανήλικου αναστάτωσαν τη γειτονιά, με περαστικούς και κατοίκους να σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Το παιδί αιμορραγούσε από το πρόσωπο, έχοντας δεχθεί δαγκωματιές στα χείλη και στην περιοχή του ενός ματιού. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

Εκεί, οι γιατροί, βλέποντας την έκταση των τραυμάτων, αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείου Βόλου. Ο ανήλικος οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο για παρακολούθηση.

Πάντως το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Τον Ιανουάριο ακόμη ένα άτομο είχε δεχθεί επίθεση από αδέσποτο σκύλο πάλι σε κεντρικό δρόμο του Αλμυρού. Θύμα τότε ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, που δέχθηκε το δάγκωμα στο πόδι.

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα χάρη στην ψυχραιμία του. Κρατώντας μια ομπρέλα, την χρησιμοποίησε για να κρατήσει σε απόσταση το ζώο και να αποτρέψει νέα επίθεση. Ευτυχώς τα τραύματά του δεν αποδείχθηκαν σοβαρά.