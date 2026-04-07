Πειραιάς: Στο νοσοκομείο κοριτσάκι 2 ετών μετά από επίθεση σκύλου - Τη δάγκωσε στο κεφάλι

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2 ετών, με τραύμα στο κεφάλι μετά από δάγκωμα που δέχτηκε από σκύλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν αργά το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) σε ένα διαμέρισμα επί της οδού Μαρίας Χατζηκυριάκου στον Πειραιά. Το κοριτσάκι ήταν μαζί με τη γιαγιά του, μια 51χρονη Ολλανδέζα, όταν διέφυγε της προσοχής της και μπήκε στο δωμάτιο που ήταν το σκυλί, το οποίο άγνωστο γιατί, όρμησε στο παιδάκι και το δάγκωσε στο κεφάλι.

Έντρομη η γιαγιά του κοριτσιού, με ταξί ξεκίνησε για το νοσοκομείο καπό συνοδεία αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασε τάχιστα στο Παίδων που αμέσως παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα στην ανήλικη.

Εν συνεχεία, με βάση την κείμενη νομοθεσία, η γιαγιά της 2χρονης συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, με τη δικογραφία να σχηματίζεται από το ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.