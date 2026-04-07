Πειραιάς: Πάνω από 4 ώρες στο χειρουργείο το κοριτσάκι που δάγκωσε σκύλος - Βελτίωση στην υγεία του

Χθες, περίπου στις 5 το απόγευμα, διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ένα κοριτσάκι 2 ετών με πολύ βαθιά τραύματα στο πρόσωπο, κυρίως στα μάγουλα, από επίθεση και δαγκωματιές σκύλου, που σύμφωνα με τους γονείς ανήκε στο σπίτι τους. Η ζωή του παιδιού βρέθηκε σε κίνδυνο.

Αμέσως το παιδί μπήκε στο χειρουργείο, όπου συμμετείχαν νευροχειρουργοί και πλαστικοί χειρουργοί. Η επέμβαση ήταν δύσκολη και κράτησε πάνω από 4 ώρες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το παιδί διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Σήμερα, το παιδί παρουσίασε ραγδαία βελτίωση. Αποσωληνώθηκε και θα επιστρέψει στη νευροχειρουργική κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση.

Ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε πως η ζωή του παιδιού ξεπεράστηκε τον κίνδυνο χάρη στη γρήγορη και αποτελεσματική παρέμβαση των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.