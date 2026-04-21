Κοζάνη: 5χρονος έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι ενώ έπαιζε σε αυλή σχολείου- Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένα 5χρονο αγόρι από την Κοζάνη, το οποίο τραυματίστηκε στο κεφάλι την ώρα που έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στον προαύλιο χώρο σχολείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί στάθηκε τυχερό, καθώς η κλινική του εικόνα είναι καλή. Παρακολουθείται στενά από παιδοχειρουργούς και παιδονευρολόγους, ενώ η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες (20/4) σε νηπιαγωγείο της Κοζάνης, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, είτε από σπρώξιμο είτε από παραπάτημα, το 5χρονο παιδί έπεσε στο πλακόστρωτο του σχολείου και χτύπησε στο κεφάλι.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

«Γέφυρα ζωής» στην Εγνατία

Για τη μεταφορά του στήθηκε επιχείρηση ταχείας διακομιδής, με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ να ανοίγουν τον δρόμο στην Εγνατία Οδό. Είναι ενδεικτικό ότι το ασθενοφόρο διένυσε τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτειο σε μόλις 17 λεπτά.

Οι γονείς ευχαριστούν τόσο την Αστυνομία όσο και τους γιατρούς, που ενήργησαν τάχιστα για να σωθεί ο γιος τους.