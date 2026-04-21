Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο στη Μεσαρά - Στο νοσοκομείο με τραύματα σε όλο το σώμα

Άγρια επίθεση με θύμα έναν ανήλικο μαθητή Γυμνασίου σημειώθηκε στη Μεσαρά της Κρήτης, όταν σκύλος του επιτέθηκε ενώ περπατούσε στον δρόμο.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Δια-SOS-τε τη Μεσαρά και όπως μεταδίδει το patris.gr, ο μαθητής ήταν πεζός όταν ένα λυκόσκυλο ή Μαλινουά του όρμησε απρόκλητα.



Ο σκύλος τον έριξε στο έδαφος και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα άρχισε να τον δαγκώνει, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, καθώς και ένα μεγάλο και διαμπερές τραύμα στο μπούτι. Το παιδί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Patris.gr

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους καθώς παραμένει άγνωστο αν ο σκύλος είναι αδέσποτος ή όχι.