Κρήτη: Σκύλος όρμησε σε αυτοκίνητο και «έφαγε» τα φτερά του
Φωτογραφίες από τις πρωτοφανείς ζημιές στο όχημα - Ο ιδιοκτήτης του ζώου θα αποκαταστήσει τις φθορές
Πρωτοφανές είναι το περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη, όταν ένας σκύλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, «τρώγοντας» τα φτερά του οχήματος.
Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που διαμένει στην Κρήτη, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εικόνες από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό του, δείχνοντας τη μανία με την οποία επιτέθηκε ο σκύλος.
Τις φωτογραφίες κοινοποίησε ο Γιάννης Λιονάκης και σύμφωνα με την πληροφόρηση που εκείνος έχει η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει με έξοδα του ιδιοκτήτη του σκύλου.
Ωστόσο η εικόνα με το δαγκωμένο φτερό του αυτοκινήτου προκαλεί απορία για την επίθεση τόσο ως προς τη μανία του ζώου αλλά και ως προς την αντοχή που έχουν τα σημερινά αυτοκίνητα!
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έγραψε στην ανάρτησή του: «Ένα αυτοκίνητο διαλυμένο από επίθεση σκύλων. Λαμαρίνες σκισμένες, πλαστικά λιωμένα, ζημιές που σοκάρουν.
Και αναρωτιέμαι. Αν στη θέση του αυτοκινήτου ήταν ένας άνθρωπος; Ένα παιδί; Η ευθύνη δεν είναι των ζώων, είναι δική μας.
Απίστευτο… Ένα αυτοκίνητο διαλυμένο από επίθεση σκύλου. Λαμαρίνες σκισμένες, πλαστικά λιωμένα, ζημιές που σοκάρουν.
Και αναρωτιέμαι: αν στη θέση του αυτοκινήτου ήταν ένας άνθρωπος; Ένα παιδί;
Η ευθύνη δεν είναι των ζώων ,είναι δική μας. Δεν γνωρίζω ιδιαίτερα πράγματα για τα ζώα, αλλά νομίζω πως.. Τα ζώα θέλουν φροντίδα, εκπαίδευση, επιτήρηση. Όχι εγκατάλειψη, όχι αδιαφορία.
- Δένουμε σωστά τα ζώα μας
- Δεν τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα
- Προστατεύουμε την κοινωνία και τα ίδια τα ζώα
- Νομίζω είναι βασική υποχρέωση.
- Το ίδιο και των υπευθύνων για τα αδέσποτα.
- Ας μην περιμένουμε το κακό για να ευαισθητοποιηθούμε και να είμαστε προσεκτικοί.
Σημ. Μαθαίνω πως ο ιδιοκτήτης θα αποκαταστήσει».