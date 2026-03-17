Μεσαρά Κρήτης: Viral σκυλάκος που χτυπούσε με μανία καμπάνα εκκλησίας

Viral έγινε ένα χαριτωμένος σκυλάκος σε ορεινό χωριό της Κρήτης ο οποίος τα έβαλε με το σκοινί που ήταν δεμένο σε καμπάνα της εκκλησίας.

Το βίντεο που αναρτήθηκε από τον οργανισμό «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κάνει τον γύρο το διαδικτύου αφού το μικρόσωμο Jack Russel τραβάει με μανία το σκοινί θεωρώντας πως είναι κάποιο παιχνίδι με αποτέλεσμα η καμπάνα να χτυπάει συνέχεια.

Όπως σημειώνεται, ο σκύλος ανήκει στον παπά της ενορίας και όπως φαίνεται είναι ο πιο πιστός του... συνεργάτης.

Στην ανάρτηση ο οργανισμός έγραψε:

«Ένας τετράποδος σημαντήρης!

Σε ορεινό χωριό του Κρητικού νότου, ο ιερέας της ενορίας, παπά Γιάννης, έχει έναν...τετράποδο, εξαίρετο βοηθό για τα καθήκοντα του εξωτερικά του ναού, όπως η κρούση της καμπάνας, την οποία έχει αναλάβει το σκυλάκι της οικογένειας που αποδεικνύεται εξπέρ στο συγκεκριμένο καθήκον-με τις ευλογίες, υποθέτουμε και του Αγίου Μόδεστου, προστάτη των ζώων για την Εκκλησία μας...

Χαμός στα σχόλια

Φυσικά, κάτω από την ανάρτηση, πλήθος χρηστών του Facebook έσπευσε να σχολιάσει πόσο αστείος είναι ο σκύλος επισημαίνοντας ότι ο παππάς της ενορίας βρήκε έναν άξιο συνεργάτη ο οποίος χτυπάει ρυθμικά την καμπάνα της εκκλησίας.

«Θα τρέχει όλο το χωριό, νομίζοντας ότι έπιασαν φωτιά...» σχολίασε χαριτολογώντας ένας άλλος χρήστης. Ένας τρίτος σημειώνει χαρακτηριστικά «Ανάβει και τα καντήλια; ωραίος ο νεοκόρος σκυλάκος».

Φυσικά υπήρχαν και οι ψύχραιμες φωνές που έσπευσαν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά του χαριτωμένου τετράποδου «Ο σκυλάκος απλώς παίζει. Βγήκε μια τριχιά να κρέμεται, την τράβηξε και στο επαναλαμβανόμενο άκουσμα της καμπάνας πορώθηκε. Ούτε ευλογημένος είναι, ούτε ένστικτο έχει. Γι' αυτόν η καμπάνα έχει την ίδια αξία με ένα σκυλοπαιχνίδι έλξης και αντίστασης».