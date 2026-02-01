Η βρεγμένη αγκαλιά αγάπης που φώτισε τη μαυρίλα της καταιγίδας στην Αττική

Καταρρακτώδης βροχή πλήττει αυτή την ώρα την Αττική, με το σκηνικό στους δρόμους να θυμίζει περισσότερο ποτάμι παρά αστικό οδικό δίκτυο. Σε πολλά σημεία, το νερό έχει συσσωρευτεί επικίνδυνα, η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία και οι οδηγοί κινούνται σχεδόν στα τυφλά, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη και την υπομονή να δοκιμάζεται.

Μέσα σε αυτό το χάος του καιρού, ξεχώρισε μια εικόνα που έκανε πολλούς να κοντοσταθούν. Ένας άνδρας, μούσκεμα από την ξαφνική καταιγίδα, κρατούσε στην αγκαλιά του τον σκύλο του, προσπαθώντας να τον προστατεύσει από το νερό και το κρύο. Προφανώς είχαν βγει για μια συνηθισμένη βόλτα, από αυτές που δεν προμηνύουν τίποτα δραματικό, ώσπου ο ουρανός άνοιξε κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια τους.

«Όταν άνοιξε ο ουρανός… και η αγκαλιά» Καταρρακτώδης βροχή πλήττει αυτή την ώρα την Αττική - Ρεπορτάζ @JohnKemmos pic.twitter.com/Ggtz1nKm5R — Flash.gr (@flashgrofficial) February 1, 2026

Χωρίς ομπρέλα, χωρίς καταφύγιο, μόνο με ένα ένστικτο: να προστατεύσει το ζώο του. Μια μικρή, ανθρώπινη στιγμή μέσα στη γενική αναστάτωση, που θύμισε ότι, ακόμα και όταν οι δρόμοι γίνονται ποτάμια και η καθημερινότητα βραχυκυκλώνει, η φροντίδα και η αγάπη βρίσκουν πάντα τρόπο να φανούν. Και ίσως, για λίγα δευτερόλεπτα, να μας κάνουν να ξεχάσουμε τη βροχή.