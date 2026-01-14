Ηρωική διάσωση σκύλου που έπεσε στον καλυμμένο από πάγο Δούναβη στη Βουδαπέστη

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες με Ούγγρους πυροσβέστες να αψηφούν τις ακραίες καιρικές συνθήκες στη Βουδαπέστη προκειμένου να σώσουν έναν σκύλο που έπεσε στα παγωμένα νερά στον Δούναβη.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα είναι ακραίες με χιόνια να έχουν καλύψει τα πάντα ενώ ο ποταμός είχε καλυφθεί από στρώση πάγου η οποία υποχώρησε μόλις το τετράποδο ζώο πάτησε πάνω του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο τμήμα του Δούναβη στο Ράκεβε, προς τη Βουδαπέστη. Ο σκύλος γαύγιζε καθ'όλη τη διάρκεια που βρισκόταν στο παγωμένο νερό με τον ιδιοκτήτη του να καλεί αμέσως τις τοπικές Αρχές για βοήθεια. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν έφτασαν οι διασώστες, το σκυλί προσπαθούσε να κρατηθεί από ένα κομμάτι πάγου ώστε να μην βουλιάξει.

Η είδηση ​​δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Ουγγαρίας στην οποία επεσήμαναν ότι η θερμοκρασία του νερού ήταν εξαιρετικά χαμηλή και επικίνδυνη για το ζώο.

Ωστόσο, αυτό που δημιουργεί εντύπωση ήταν ότι διάσωση μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με χρήση καταδυτικού εξοπλισμού, οπότε στην επιχείρηση συμμετείχε και η υπηρεσία καταδύσεων της Βουδαπέστης. Μέχρι να φτάσουν οι δύτες, οι πυροσβέστες και ο ιδιοκτήτης του το ηρεμούσαν συνεχώς.

Οι πυροσβέστες πλησίασαν το ζώο με ένα σχοινί και ένα ειδικό φουσκωτό στρώμα διάσωσης και στη συνέχεια βοήθησαν με επιτυχία τον παγωμένο, τρεμάμενο σκύλο να φτάσει στην ακτή. Αφού οι πυροσβέστες το ζέσταναν στο όχημα, ο ιδιοκτήτης του το πήγε αμέσως στον κτηνίατρο για να του παρασχεθούν οι πρώτες ιατρικές βοήθειες.