Απίστευτο: Η στιγμή που σκύλος βάζει φωτιά σε σπίτι μασώντας ένα θερμαινόμενο γάντι

Στους περισσότερους κηδεμόνες σκύλων δεν αρέσει όταν οι τετράποδοι φίλοι τους μασούν αντικείμενα που δεν προορίζονται για εκείνα φοβούμενοι ότι μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές.

Αυτό συνέβη και σε μια κατοικία στην Οτάβα του Καναδά όταν ένας χαριτωμένος σκύλος έβαλε άθελά του φωτιά στο σπίτι του επειδή μάσησε ένα θερμαινόμενο γάντι το οποίο περιείχε μπαταρία ιόντων λιθίου

«Η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Οτάβα έλαβε μια κλήση από μια εταιρεία παρακολούθησης που ανέφερε έναν ενεργό συναγερμό πυρκαγιάς σε μια διώροφη μονοκατοικία», δήλωσαν αξιωματικοί της πυροσβεστικής της καναδικής πρωτεύουσας. «Η εταιρεία παρακολούθησης ενημέρωσε ότι είχε μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος βρισκόταν καθ' οδόν προς την κατοικία και επιβεβαίωσε μέσω εσωτερικών καμερών ασφαλείας ότι υπήρχε ενεργή φωτιά μέσα στο σπίτι».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Οτάβα σημείωσε ότι άτομα που πέρασαν με το αυτοκίνητο από το σπίτι κάλεσαν επίσης τις Αρχές καθώς το οίκημα είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Τα συνεργεία έφτασαν στο σημείο περίπου τέσσερα λεπτά αφότου επιβεβαίωσαν πυκνό καπνό που έβγαινε από ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου. Στο σημείο επιχείρησαν αρκετοί πυροσβέστες οι οποίοι μπήκαν στο σπίτι και συνέχισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Εκεί είναι που τα συνεργεία εντόπισαν έναν σκύλο που δεν είχε τραυματιστεί και τον μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.

«Μέσω πλάνων από εσωτερική κάμερα ασφαλείας που παρείχε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, επιβεβαιώθηκε ότι ο σκύλος της οικογένειας είχε αρπάξει ένα γάντι του σκι εξοπλισμένο με μπαταρία ιόντων λιθίου που χρησιμοποιείται για θέρμανση», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. «Ο σκύλος έφερε το γάντι σε έναν καναπέ και άρχισε να το μασάει, καταστρέφοντας την μπαταρία. Στη συνέχεια ανεφλέγη, προκαλώντας την πυρκαγιά».

Οι αρχές υπενθύμισαν στους κατοίκους να αποθηκεύουν με ασφάλεια τα αντικείμενα που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου, μακριά από παιδιά - αλλά και από τετράποδα μέλη οικογενειών.

Σε περίπτωση που ένα αντικείμενο με μπαταρία ιόντων λιθίου υποστεί ζημιά ή εμφανίσει σημάδια δυσλειτουργίας ή υπερθέρμανσης, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής, προειδοποίησαν επίσης οι αξιωματούχοι.