Γιατί μια γάτα επιλέγει να κοιμηθεί πάνω σου

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γάτες διαλέγουν σημεία όπως το στήθος ή τα πόδια, αναζητώντας μια θέση που τους προσφέρει άνεση και σταθερότητα. Πολλοί ιδιοκτήτες το εκλαμβάνουν ως ένδειξη οικειότητας, αλλά και εμπιστοσύνης προς τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τη συμπεριφορά τους, το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί για τη γάτα ως ένας γνώριμος και ασφαλής «χώρος», όπου νιώθει προστατευμένη και λιγότερο εκτεθειμένη σε απειλές. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την ανάγκη της για ζεστασιά, ηρεμία και αίσθημα ασφάλειας.

