Ταξίδι με κατοικίδιο; Οι νέοι κανόνες της ΕΕ που αλλάζουν τα πάντα από τον Απρίλιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 20 Ιανουαρίου 2026 τον νέο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει το παλαιότερο πλαίσιο. Στόχος είναι ο καλύτερος έλεγχος ασθενειών (όπως η λύσσα και η γρίπη των πτηνών), αλλά και η απλοποίηση των εγγράφων για τους συνεπείς ιδιοκτήτες.

Σκύλοι, Γάτες και Κουνάβια: Τι παραμένει υποχρεωτικό



Για τους περισσότερους ιδιοκτήτες, οι βασικές υποχρεώσεις παραμένουν σταθερές, αλλά οι έλεγχοι αναμένεται να γίνουν πιο σχολαστικοί. Για να ταξιδέψει το κατοικίδιό σας εντός ΕΕ, απαιτούνται:

Μικροτσίπ: Υποχρεωτική η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (το τατουάζ γίνεται δεκτό μόνο αν είναι ευανάγνωστο και έγινε πριν από τον Ιούλιο του 2011).

Εμβολιασμός κατά της λύσσας: Πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχει καταγραφεί επίσημα.

Ευρωπαϊκό διαβατήριο ζώου: Εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο.

Αγωγή για Εχινόκοκκο: Παραμένει υποχρεωτική για την είσοδο σε συγκεκριμένες χώρες (π.χ. Φινλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα).

Πτηνά: Η μεγάλη αλλαγή – Πλαφόν και καραντίνα



Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τα πτηνά συντροφιάς. Λόγω της έξαρσης της γρίπης των πτηνών, οι κανόνες γίνονται ιδιαίτερα αυστηροί:

Όριο 5 πτηνών: Δεν μπορείτε να μεταφέρετε πάνω από πέντε πτηνά ανά ταξίδι. Ταυτοποίηση: Πρέπει να φέρουν μόνιμο και αναγνώσιμο μέσο ταυτοποίησης. Υγειονομικά μέτρα: Ενδέχεται να απαιτηθεί περίοδος απομόνωσης (καραντίνα) ή πρόσθετοι εμβολιασμοί πριν από το ταξίδι.

Ειδικές εξαιρέσεις για έκτακτες ανάγκες



Ο νέος κανονισμός δείχνει και ένα «ανθρώπινο» πρόσωπο, καθώς προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας τη μετακίνηση ζώων ακόμα και αν δεν πληρούνται προσωρινά όλες οι προϋποθέσεις.

Πού θα βρείτε τον νέο κανονισμό



Ο νέος κανονισμός συμπληρώνει τον βασικό νόμο για την υγεία των ζώων Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429.

Διαβάστε το επίσημο κείμενο του νέου κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (C/2026/20)που εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 202.