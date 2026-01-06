Πώς θα προστατέψεις τα κατοικίδιά σου από το κρύο και τη βροχή

Καθώς οδεύουμε προς την καρδιά του χειμώνα, τόσο οι άνθρωποι όσο και τα κατοικίδια χρειάζεται να παραμένουν προστατευμένα από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και ιδίως το κρύο.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα ζώα διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους να πάθουν υποθερμία όταν βρίσκονται εκτεθειμένα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως είναι η βροχή αλλά και το χιόνι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένα από τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθεί κυρίως σε ζωάκια που φέρουν κοντό τρίχωμα είναι το τρέμουλο.

Πώς θα τα προστατέψετε;

Οι κτηνίατροι συνήθως συμβουλεύουν τους κηδεμόνες των τετράποδων φίλων σας να παρέχουν στα ζωάκια τους σημεία όπου μπορούν να ζεσταθούν. Αυτά μπορεί να είναι κουβέρτες φλις, που μπορείτε να τοποθετήσετε στα κρεβατάκια τους.

Επιπλέον, τα κρεβάτια δεν θα πρέπει να ακουμπούν το έδαφος, ειδικά αν αυτό έχει πλακάκι ή μάρμαρο, καθώς μειώνεται η θερμότητα. Προτιμήστε να το ανεβάσετε σε μια υπερυψωμένη επιφάνεια ώστε να είναι ασφαλές και να του παρέχει την απαραίτητη θερμότητα που χρειάζεται.

Οι ειδικοί συστήνουν επιπλέον χρόνο παιχνιδιού για να διασφαλιστεί ότι τα κατοικίδια παραμένουν ενεργά, αν περνούν λιγότερο χρόνο έξω. Τα παιχνίδια εσωτερικού χώρου μπορούν να βοηθήσουν ώστε οι μύες να διατηρούνται ζεστοί και το αίμα να κυλάει.



Παράλληλα, η τροφή θα πρέπει να είναι ελεύθερη κατά τη διάρκεια των κρύων ημερών αφού το κατοικίδιό σας μπορεί να θέλει να φάει περισσότερο για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματός του υψηλή. Ωστόσο, αν και μπορεί να μειώσουν την κατανάλωση νερού, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν συνεχή πρόσβαση σε φρέσκο ​​πόσιμο νερό για να αποφύγετε τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

Πρέπει να βγάζω βόλτα τον σκύλο μου ακόμα και όταν ο καιρός είναι κρύος;

Τα σκυλιά εξακολουθούν να χρειάζονται βόλτες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Συνήθως, η γούνα τους θα τα κρατήσει ζεστά ωστόσο ορισμένα από αυτά διαθέτουν πολύ κοντό τρίχωμα με αποτέλεσμα να χρειάζονται πρόσθετη θέρμανση.

Έτσι λοιπόν, μπορείτε να τα ντύσετε με ένα ζεστό αδιάβροχο το οποίο θα παρέχει την απαραίτητη ζέστη στον τετράποδο φίλο σας ώστε να τον προστατέψει από πιθανό κρυολόγημα. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσετε είναι ότι η γούνα τους δεν θα βραχεί ώστε να αποφύγετε ακόμη και την πνευμονία.

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, προγραμματίστε πιο σύντομους, πιο συχνούς περιπάτους αντί για μία μεγάλη καθημερινή βόλτα και αν ο σκύλος σας βραχεί, φροντίστε να τον στεγνώσετε με μια πετσέτα μόλις φτάσετε σπίτι.

Βγάλτε βόλτα τον σκύλο σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν μπορείτε, ή αν πρέπει να βγείτε έξω στο σκοτάδι, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε κολάρα LED ή λουριά υψηλής ορατότητας για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τα εντοπίσετε.

Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά από σημεία όπου παγώνει το νερό, όπως λίμνες, σιντριβάνια καθώς ο πάγος που δημιουργείται μπορεί να είναι λεπτός και να μην αντέξει το βάρος τους.

Οποιαδήποτε συσσώρευση αλατιού, χαλικιού, βρωμιάς ή χιονιού μπορεί να είναι επώδυνη, επομένως οι κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγχουν και να ξεπλένουν τα πόδια του κατοικίδιου ζώου τους.

Να κρατήσω τη γάτα μου μέσα;

Αν και οι γάτες είναι κατεξοχήν οικόσιτα ζώα τα οποία σπάνια βγαίνουν έξω, αρκετές είναι εκείνες που επιλέγουν να ρεμβάζουν στα μπαλκόνια ή να κάνουν σύντομες βόλτες στους κήπους του γείτονα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι γάτες που έχουν συνηθίσει να βγαίνουν έξω θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν.

Ωστόσο, οι κηδεμόνες των αιλουροειδών θα πρέπει να φροντίσουν η γάτα τους να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο. Ιδανικά, οι γάτες θα πρέπει να μένουν μέσα όλη τη νύχτα κατά τη διάρκεια περιόδων πολύ κρύου καιρού.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα συνιστά επίσης να έχετε αμμολεκάνες μέσα, ακόμα κι αν η γάτα σας βγαίνει συνήθως έξω, ώστε να έχει μια ζεστή επιλογή τουαλέτας.

