Όσο ο χρόνος περνάει, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων προετοιμάζονται για τον μεγάλο αποχωρισμό. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει αυτή η ώρα, όλοι μας θέλουμε να το αγαπημένο μας τετράποδο να ζήσει μια ευτυχισμένη, ήρεμη τρίτη ηλικία.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι οικόσιτοι σκύλοι και οι γάτες ζουν πλέον, κατά μέσο όρο, 11,3 χρόνια ωστόσο, οι άνθρωποι πρέπει ακόμη και σε αυτή τη φάση να μη μένουν άπραγοι και να προσφέρουν μια ποιότητα ζωής η οποία μπορεί να παρατείνει το προσδόκιμο ζωής τους.

Σε ποια ηλικία ο σκύλος ή η γάτα μου θεωρούνται ηλικιωμένοι;

Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Σύμφωνα με κτηνιατρικές μελέτες, οι γάτες εισέρχονται στην τρίτη ηλικία περίπου στα 10 χρόνια ζωής τους. Αυτή η περίοδος στη συνέχεια χωρίζεται σε στάδια ώριμης, μεγαλύτερης και υπερήλικης ηλικίας.

Η ίδια μελέτη επισημαίνει ότι είναι λιγότερο ομοιόμορφο για τους σκύλους, για τους οποίους η γήρανση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος.

Τα μικρά σκυλιά (μικρόσωμες ράτσες που ζυγίζουν λιγότερο από 9 κιλά, όπως τα Τσιουάουα ή τα Καβαλιέ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ) μπαίνουν στην τρίτη ηλικία περίπου στα 7 έτη και στη συνέχεια γίνονται ηλικιωμένα περίπου στα 12 έτη.

Τα μεσαία έως μεγάλα σκυλιά που ζυγίζουν περισσότερο από 9 κιλά, όπως για παράδειγμα τα Ουαλικά Κόργκι, τα Γκόλντεν Ριτρίβερ και τα Αυστραλιανά Ποιμενικά, φτάνουν σε αυτό το στάδιο νωρίτερα: περίπου στα 6.

Μην πανικοβάλλεστε, ωστόσο: το νέο στάδιο δε σημαίνει απαραίτητα ότι το τέλος είναι κοντά. Αντίθετα, ίσως είναι απλώς καιρός να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στο κατοικίδιό σας και να προσαρμόσετε σταδιακά το περιβάλλον του, την ιατρική του ρουτίνα και τη φροντίδα του, ώστε να το βοηθήσετε να γεράσει υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Τι είναι η υγιής γήρανση; Πώς μπορείτε να την αξιολογήσετε;

Αλλά πριν καν μιλήσουμε για «υγιή γήρανση», είναι χρήσιμο να θυμηθούμε τι είναι η γήρανση: μια φυσική, σταδιακή και αναπόφευκτη διαδικασία.

Με την πάροδο του χρόνου, τα ζώα γίνονται λιγότερο ανεκτικά στο περιβαλλοντικό στρες και τα κύτταρά τους συσσωρεύουν βλάβες, οδηγώντας σε διάφορες φυσιολογικές αλλαγές.

Τι εννοούμε, λοιπόν, όταν λέμε ότι ένας σκύλος ή μια γάτα γερνάει «με καλή υγεία»;

Ένα πρόσφατο άρθρο της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των ΗΠΑ προσφέρει έναν ορισμό προσαρμοσμένο στα κατοικίδιά μας: ένα ηλικιωμένο ζώο με καλή υγεία είναι αυτό που διατηρεί επαρκή ικανότητα και ανθεκτικότητα για να καλύψει τις σωματικές, συμπεριφορικές, κοινωνικές και συναισθηματικές του ανάγκες, διατηρώντας παράλληλα μια σταθερή και θετική σχέση με τον άνθρωπο.

Ορισμένα σημάδια είναι απολύτως φυσιολογικά: γκρίζα μαλλιά, ελαφρά συσσώρευση πέτρας, λεπτότερο δέρμα και ελαφρώς πιο θαμπές αισθήσεις.

Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα κινητικότητας που εμποδίζουν την πρόσβαση στην τροφή ή σε επιφάνειες (δυσκολία στο να σηκώνονται, να ανεβαίνουν σκάλες ή να αλληλοεπιδρούν εύκολα μαζί σας) δεν θα πρέπει να θεωρούνται απλώς σημάδια γήρανσης.

Το ίδιο ισχύει και για τα πρώτα σημάδια γνωστικής δυσλειτουργίας (ένα σύνδρομο που έχει κάποιες ομοιότητες με τη νόσο Αλτσχάιμερ), όταν ένας σκύλος ή μια γάτα δυσκολεύεται να βρει το μπολ με την τροφή του ή φαίνεται να χάνεται στο σπίτι, για παράδειγμα. Αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν κτηνιατρική συμβουλή.

Συνεπώς, η ποιότητα ζωής είναι το κεντρικό και βασικότερο κριτήριο για την αξιολόγηση του κατά πόσον ένα ζώο γερνάει αρμονικά. Στους σκύλους και τις γάτες, χρησιμοποιείται πλέον η έννοια της ευθραυστότητας, η οποία προέρχεται από την ανθρώπινη γεροντολογία.

Τα ζώα που ταξινομούνται ως ευπαθή είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη ασθενειών και θα πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι, όπως και στους ανθρώπους, η ευθραυστότητα που ανιχνεύεται έγκαιρα μπορεί μερικές φορές να μετριαστεί. Εξ ου και η σημασία του τακτικού ελέγχου και της έγκαιρης υποστήριξης για την καλύτερη φροντίδα των ηλικιωμένων συντρόφων μας.

Τι πρέπει να κάνετε

Το πρώτο βήμα είναι να γίνει το περιβάλλον του ζώου πιο βιώσιμο, ώστε να μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε όλους τους πόρους του: τροφή, νερό, σημεία ανάπαυσης και κρυψώνας, περιοχές επαφής κ.λπ.

Μερικά στηρίγματα και προσαρμογές μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά:

Μικρά σκαλοπάτια για να έχουν πρόσβαση στον καναπέ, πολυθρόνες

Σταθερά και χαμηλά μαξιλάρια

Υπερυψωμένα μπολ για όσα ζώα πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα

Η αύξηση του αριθμού των σημείων πρόσβασης είναι επίσης χρήσιμη:

Δύο ή τρεις περιοχές σίτισης

Πολλά μέρη για ύπνο

Περισσότερες χαμηλές αμμολεκάνες

Ποιες συμπεριφορές πρέπει να σημάνουν Alert

Η διατήρηση μιας ήρεμης και θετικής σχέσης με το κατοικίδιό σας είναι απαραίτητη. Η συμπεριφορά που θεωρείται «ανεπιθύμητη» θα πρέπει πάντα να διερευνάται από έναν κτηνίατρο.

Μια γάτα που ξύνει το χαλί αντί για το σημείο ξυσίματος, για παράδειγμα, μπορεί απλώς να ψάχνει για μια λιγότερο επώδυνη στάση.

Ορισμένα ζώα αγχώνονται είτε αντιδρούν λόγω ηλικίας ή ορισμένες ιατρικές παθήσεις. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την αιτία αντί να τα τιμωρήσουμε, με κίνδυνο να καταστρέψουμε τη σχέση και να μην επιλύσουμε το πρόβλημα.

Η γνωστική και σωματική διέγερση πρέπει να συνεχιστεί, αλλά προσαρμοσμένη στις ικανότητες του ζώου. Οι «ταΐστρες παζλ» (ή διαδραστικά μπολ, όπου τα ζώα πρέπει να λύσουν παζλ για να πάρουν την τροφή τους) εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, υπό την προϋπόθεση ότι επιλέγονται ανάλογα με την κατάσταση του ζώου: ένα χαλάκι ξυσίματος ή ένα διαδραστικό μπολ που μπορεί να σπρωχτεί από τη μύτη είναι προτιμότερα από ένα σύστημα που απαιτεί πολύπλοκες κινήσεις των ποδιών.

Οι βόλτες μπορούν να προσαρμοστούν, ιδίως χρησιμοποιώντας άνετες και ασφαλείς τσάντες για να μεταφέρετε τον σκύλο όταν είναι πολύ κουρασμένος. Το σημαντικό είναι να συνεχίσετε να δίνετε στο ζώο πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους.

Γήρανση VS φαγητό

Τέλος, η διατροφή είναι το κλειδί για τη φροντίδα ηλικιωμένων ζώων. Η γήρανση οδηγεί σε αλλαγές στην πέψη και σε σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας.

Συνιστάται επομένως να επιλέγετε μια διατροφή που είναι εύπεπτη, έχει μυρωδιά και γεύση που αρέσουν στο κατοικίδιό σας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των ηλικιωμένων ζώων.

Το ωμό κρέας πρέπει να αποφεύγεται: τα μέταλλα που εντοπίζονται σε αυτό μπορεί να είναι επιβλαβή για τα ηλικιωμένα ζώα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην υπερβολική ποσότητα φωσφόρου ή σε ακατάλληλες αναλογίες ασβεστίου/φωσφόρου. Επίσης, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι λιγότερο αποτελεσματικό.

Από την άλλη πλευρά, ο συνδυασμός ξηράς (κροκέτες) και υγρής τροφής (τερίνα, μους, κ.λπ.) είναι συχνά ωφέλιμος. Ένα μαγειρεμένο, σπιτικό γεύμα (ακολουθώντας τις συμβουλές ενός κτηνιάτρου) μπορεί επίσης να βοηθήσει ένα ζώο να ανακτήσει την όρεξή του.

Και για τους πιο απαιτητικούς στο φαγητό, ένα απλό κόλπο μπορεί να είναι αρκετό: ζεστάνετε ελαφρώς την υγρή τροφή για να ενισχύσετε τη μυρωδιά της και να την κάνετε πιο ελκυστική.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε τον κτηνίατρο;

Οι τακτικοί κτηνιατρικοί έλεγχοι εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι, ιδιαίτερα για να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τους εμβολιασμούς και την αποπαρασίτωση. Η γήρανση αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας τα ηλικιωμένα ζώα πιο ευάλωτα και απαιτώντας τακτική προστασία από μολυσματικές ασθένειες και παράσιτα.

Οι γεροντολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στοχεύουν στην παρακολούθηση της διαδικασίας γήρανσης, η οποία είναι μοναδική για κάθε άτομο. Η πρώτη συμβουλευτική είναι συχνά η μεγαλύτερη σε διάρκεια, ώστε να επιτρέπεται μια εις βάθος συζήτηση και να περιλαμβάνονται πρόσθετες εξετάσεις όπου είναι απαραίτητο.

Αυτά τα αρχικά ευρήματα θα χρησιμεύσουν ως αναφορά για τις επισκέψεις παρακολούθησης. Ιδανικά, αυτή η παρακολούθηση θα πρέπει να ξεκινά στην αρχή της τρίτης ηλικίας. Η συχνότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών εξαρτάται στη συνέχεια από την πορεία του ζώου: κάθε έξι μήνες εάν εμφανιστούν σημάδια ευθραυστότητας ή μία φορά το χρόνο εάν η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

Η πρόκληση δεν είναι πλέον απλώς να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής των τετράποδων φίλων μας, αλλά, πάνω απ' όλα, να παρατείνουμε την υγεία τους. Άλλωστε, θέλουμε να την απολαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως θα το κάναμε και με τους ανθρώπους.