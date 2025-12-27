Ο κόσμος που έχουμε διαμορφώσει παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, δύσκολος για τα ζώα. Μέχρι το τέλος του 2025, εκατομμύρια θα έχουν ζήσει σε ασφυκτικά κλουβιά και θα έχουν θανατωθεί για τη γούνα τους. Εκατοντάδες εκατομμύρια θα έχουν χρησιμοποιηθεί σε επώδυνα πειράματα, ενώ σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο ζώα θα έχουν εκτραφεί για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος και αυγών τα περισσότερα σε βιομηχανικές φάρμες.

Παράλληλα, αμέτρητα ζώα αιχμαλωτίζονται από τη φύση ή εκτρέφονται σε καθεστώς αιχμαλωσίας για να εκτίθενται σε ζωολογικούς κήπους, ενυδρεία ή να πωλούνται ως κατοικίδια.

Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, το 2025 άφησε πίσω του και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως δημοσίευσε το Vox. Παρά τη δύναμη και την πολιτική επιρροή των βιομηχανιών που εκμεταλλεύονται τα ζώα, μια σειρά από στοχευμένες εκστρατείες, κοινωνικές πιέσεις και τεχνολογικές εξελίξεις κατάφεραν να μειώσουν, έστω και σταδιακά τον πόνο εκατομμυρίων ζώων.

9 μικρές νίκες για τα ζώα το 2025

Unsplash

Η Πολωνία είπε «όχι» στη γούνα: Η Πολωνία, δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός γούνας παγκοσμίως, απαγόρευσε την εκτροφή ζώων για γούνινα προϊόντα. Η απόφαση ήρθε σε μια περίοδο κατάρρευσης του κλάδου, με τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων να έχει μειωθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία.

Περισσότερα αυγά χωρίς κλουβιά: Στις ΗΠΑ, η μετάβαση σε αυγά χωρίς κλουβιά επιταχύνθηκε, γλιτώνοντας περίπου 20 εκατομμύρια ωοτόκες όρνιθες από τη μόνιμη κράτηση. Παρά τις πιέσεις της βιομηχανίας, οι σχετικές νομοθεσίες άντεξαν.

Τέλος στην πώληση ζώων συντροφιάς σε δεκάδες περιοχές: Πάνω από 25 αμερικανικές πόλεις, κομητείες και πολιτείες απαγόρευσαν την πώληση σκύλων και γατών σε καταστήματα, ενισχύοντας την υιοθεσία και περιορίζοντας τις απάνθρωπες «φάρμες παραγωγής κουταβιών».

Διαφάνεια στις ετικέτες κρέατος: Η Ελβετία υποχρέωσε τις εταιρείες να ενημερώνουν αν τα ζωικά προϊόντα προέρχονται από ζώα που υπέστησαν ακρωτηριασμούς χωρίς αναισθησία, δίνοντας περισσότερη δύναμη επιλογής στους καταναλωτές.

Τεχνολογία που σώζει νεοσσούς: Η ευρεία εφαρμογή τεχνολογιών ανίχνευσης φύλου στο αυγό αποτρέπει πλέον τον βίαιο θάνατο εκατοντάδων εκατομμυρίων αρσενικών νεοσσών, με το 2025 να σηματοδοτεί την εμπορική τους εξάπλωση και εκτός Ευρώπης.

Λιγότερα πειράματα, περισσότερη επιστήμη: Κυβερνήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί δεσμεύτηκαν να μειώσουν τη χρήση ζώων στα πειράματα, επενδύοντας σε πιο σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους.

Unsplash

Μικρό πλήγμα στη γαλακτοβιομηχανία: Νέος νόμος στις ΗΠΑ επιτρέπει στα σχολεία να προσφέρουν φυτικά ροφήματα χωρίς ιατρική γνωμάτευση, μειώνοντας τη σπατάλη και την πίεση στις αγελάδες της γαλακτοβιομηχανίας.

Οι γαρίδες μπήκαν στο δημόσιο διάλογο: Μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες και φορείς πιστοποίησης δεσμεύτηκαν να καταργήσουν ιδιαίτερα βίαιες πρακτικές στην εκτροφή και σφαγή γαρίδων.

Μια σημαντική αλλαγή για τα κοτόπουλα: Σύμφωνα με τον Lewis Bollard του Coefficient Giving, μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη δεσμεύτηκαν να στραφούν σε πιο αργά αναπτυσσόμενες φυλές κοτόπουλων, με λιγότερα προβλήματα υγείας. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να μειώσει σημαντικά την ταλαιπωρία εκατοντάδων εκατομμυρίων ζώων κάθε χρόνο.

Μικρά βήματα, πραγματικές νίκες

Όσο σταδιακές κι αν μοιάζουν αυτές οι αλλαγές, δεν ήρθαν εύκολα. Ήταν αποτέλεσμα επίμονων εκστρατειών, συνεργασιών και πίεσης της κοινής γνώμης. Απέδειξαν ότι η οικονομική και πολιτική ισχύς των βιομηχανιών που εκμεταλλεύονται τα ζώα δεν είναι ανίκητη και ότι η ουσιαστική αλλαγή είναι εφικτή, όταν συνδυάζονται η σωστή διεκδίκηση με την τεχνολογική πρόοδο.

Το 2025 άφησε μικρές αλλά ουσιαστικές χαραμάδες αισιοδοξίας. Το στοίχημα πλέον είναι το 2026 να ανοίξει ακόμη περισσότερες.