Αυστραλία: Κοάλα μπήκε σε λεωφορείο και έκανε βόλτα στο Μπρίσμπεϊν

Ήταν μια συνηθισμένη διαδρομή με λεωφορείο στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας εκτός για έναν τετράποδο επιβάτη. Ο Πέρι, ένα κοάλα που βρίσκεται υπό την επίβλεψη της οργάνωσης για τη διάσωση του είδους, αποφάσισε να κάνει ένα διαφορετικό δρομολόγιο το περασμένο Σάββατο προκαλώντας την έκπληξη των επιβατών.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την οργάνωση Koala Rescue Brisbane South, ο Πέρι εντοπίστηκε από διερχόμενο οδηγό λεωφορείο να κρέμεται από στύλο φωτισμού στον δρόμο. Το χαριτωμένο μαρσιποφόρο κινδύνευε με αποτέλεσμα ο επαγγελματίας οδηγός να τον βάλει μέσα στο λεωφορείο. Τότε ο Πέρι αποφάσισε να σκαρφαλώσει στο κάγκελο υποστήριξης.

Στη συνέχεια, ο οδηγός αποβίβασε τους επιβάτες και κάλεσε την Koala Rescue Brisbane South, η οποία τον παρέλαβε και στη συνέχεια τον άφησε ελεύθερο στο καταφύγιο Seven Hills Bushland, αφού του έκανε εξετάσεις προκειμένου να βεβαιωθούν ότι δεν έχει τραυματιστεί.

Στην επίσημή της ανακοίνωση η Koala Rescue Brisbane South ανέφερε «Δεν συνιστούμε να χειρίζεστε κοάλα εκτός αν είστε εκπαιδευμένοι. Έχουν απίστευτα επικίνδυνα νύχια, μπορούν να δαγκώσουν - και το να τα πιάνετε γύρω από τα πλευρά τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Αν βρείτε ένα τραυματισμένο κοάλα και είναι ασφαλές να το περιορίσετε χωρίς να το αγγίξετε μέχρι να φτάσει η βοήθεια. Συνήθως συνιστούμε να τα βάζετε σε ένα ένα καλάθι και να το καλύψετε με μια πετσέτα, αλλά αν χρειαστεί, ένα λεωφορείο μπορεί να κάνει βοηθήσει!».

Ένα είδος υπό εξαφάνιση

Σύμφωνα με την WWF, τα κοάλα μπορούν να εντοπιστούν στα δάση με ευκάλυπτους στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας. «Μπορούν να τρώνε έως και 500 γραμμάρια φύλλα την ημέρα», αναφέρει η ιστοσελίδα του WWF.

«Όμως, όσο ζουμερό κι αν είναι το φύλλο, αυτή η περιοριστική διατροφή είναι τόσο χαμηλή σε θρεπτικά συστατικά που τα κοάλα χρειάζονται να αφιερώνουν απίστευτα πολύ χρόνο ξεκούρασης. Στην πραγματικότητα, μπορούν να αφιερώσουν έως και 20 ώρες την ημέρα κάνοντας την πιο σημαντική δραστηριότητά τους για την επιβίωσή τους - τον ύπνο».

«Τα κοάλα αντιμετωπίζουν πλέον έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό απειλών – από την αποψίλωση των δασών για γεωργικές και αστικές αναπτύξεις έως την εξάπλωση της θανατηφόρας χλαμυδιακής νόσου των κοάλα, τις κυκλοφοριακές απεργίες και τις επιθέσεις σκύλων», σύμφωνα με το WWF.

Σύμφωνα με το Αυστραλιανό Ίδρυμα Κοάλα, το 80% των ενδιαιτημάτων των κοάλα έχουν εξαφανιστεί λόγω της αποψίλωσης γης και πιθανότατα έχουν απομείνει λιγότερα από 60.000 κοάλα στην Αυστραλία σήμερα, ίσως ακόμη και τα μισά.