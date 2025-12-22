Σπάνιο υδάτινο φαινόμενο στην Αυστραλία: Τι είναι το κύμα «Pincer Attack» που καταγράφηκε

Μπροστά σε ένα σπάνιο φαινόμενο βρέθηκαν δυο σέρφερ που έπλεαν στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Δυτικής Αυστραλίας.

Οι δυο τους με τη βοήθεια κάμερας στο σκάφος αλλά και drone κατάφεραν να καταγράψουν την έκρηξη ενός «pincer attack wave» (κύμα-δαγκάνα).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC Australia, η σύγκρουση των κυμάτων είχε ως αποτέλεσμα μια κάθετη «έκρηξη» θαλασσινού νερού, σε ύψος 40 μέτρων. Η ισχύς του φαινομένου ήταν τέτοια που χτύπησε το drone των δυο ανδρών.

«Ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι και με πιάνει μια χαρά» ανέφερε μιλώντας στο αυστραλιανό δίκτυο ο φωτογράφος Μπεν Άλεν, ο οποίος απαθανάτισε το σπάνιο φαινόμενο. «Απλώς βλέπεις αυτό το στόμιο από χιλιόμετρα μακριά και καθώς πλησιάζεις γίνεται όλο και πιο δυνατό» συνέχισε.

Αν και αυτόπτης μάρτυρας, οι φωτογραφίες μπορούν να μεταδώσουν τη δυναμική της κατάστασης. Μόλις το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί έσπευσαν να ρωτήσουν εάν πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τον ίδιο τον Άλεν να το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Τι είναι το «Pincer Attack»

Όπως εξήγησε, πρόκειται για πραγματικό φυσικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται σπάνια και υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες όπου δύο ισχυρά κύματα συγκλίνουν, δημιουργώντας μια τεράστια κατακόρυφη εκτόξευση νερού.

Η καθηγήτρια Charitha Pattiaratchi του Ινστιτούτου Ωκεανών του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον σημείωσε ότι τέτοιου είδους κυματισμοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, τόσο για σκάφη όσο και για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή ή στη θάλασσα.

«Είναι ρηχά νερά που περιβάλλονται από βαθιά νερά... είναι ένα βαθύ ωκεανό που ανεβαίνει σε έναν ύφαλο και μετά ανεβαίνει απίστευτα γρήγορα», είπε. «Ουσιαστικά πρόκειται για δύο διαφορετικά κύματα που προέρχονται από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, συναντιούνται πάνω από τον ύφαλο όπου συγκρούονται μεταξύ τους... και μετά το μεγάλο στόμιο ανεβαίνει».

Η απρόβλεπτη δύναμη και η κατακόρυφη ένταση του νερού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.