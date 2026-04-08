Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανάμεσα σε Λακωνία και Κρήτη

Αισθητή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:30, με το εστιακό του βάθος να υπολογίζεται στα μόλις 2 χιλιόμετρα, στοιχείο που εξηγεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός, παρά το μέτριο μέγεθός του.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 85 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας, σε θαλάσσια περιοχή, γεγονός που λειτουργεί καθησυχαστικά ως προς την εκδήλωση επιπτώσεων στην ξηρά.