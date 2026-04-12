Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στα ανοικτά της Γαύδου

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα (12/04) στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Γαύδος.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13 χιλιόμετρα.

Η δόνηση χαρακτηρίζεται ασθενής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή ιδιαίτερη ανησυχία, ενώ εντάσσεται στη συνηθισμένη σεισμική δραστηριότητα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής νότια της Κρήτης.