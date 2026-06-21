Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας, στην Κορινθία. Λόγω της άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε γρήγορα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε οικοπεδικό χώρο, ωστόσο γρήγορα επεκτάθηκε σε γειτονική δασική έκταση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 47 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της πυρόσβεσης συμμετείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ και εθελοντές.