Ελλάδα Φωτιά Κορινθία Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε οικοπεδικό χώρο, ωστόσο γρήγορα επεκτάθηκε σε γειτονική δασική έκταση.

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 11:21

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας, στην Κορινθία. Λόγω της άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε γρήγορα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε οικοπεδικό χώρο, ωστόσο γρήγορα επεκτάθηκε σε γειτονική δασική έκταση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 47 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της πυρόσβεσης συμμετείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ και εθελοντές.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Κορινθία Πυροσβεστική

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader