Φωτιά τώρα στη Σύρο - Ήχησε το 112, πνέουν ισχυροί άνεμοι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (21/6) στη Σύρο, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αμπέλας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και οχήματα του Δήμου, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ειδικότερα, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

πηγή: Cyclades24

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ειδικότερα, αυτή την στιγμή στη Σύρο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες ή υποδομές.

Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

H φωτιά κατευθύνεται προς τα Τρία Λαγγόνια.

Το ανακριτικό τμήμα της Σύρου βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.