Κρήτη: Σεισμός 3,8 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4) στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Λασίθι.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 24 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Γούδουρας.

Όσον αφορά το εστιακό βάθος, αυτό υπολογίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα, γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό στις σχετικά επιφανειακές δονήσεις.