Νέα βάρκα με 40 μετανάστες έφτασε στη Γαύδο

Μια ακόμη άφιξη μεταναστών καταγράφηκε σήμερα στην Γαύδο καθώς 40 άτομα, ανάμεσα τους έξι γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί, έφτασαν με βάρκα στην παραλία Τρυπητή.



Σύμφωνα με το Λιμενικό μετά την κινητοποίηση των αρχών οι άνθρωποι, όλοι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας της Γαύδου και στη συνέχεια στο λιμάνι Καραβέ, από όπου επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής, με προορισμό τη χώρα Σφακίων.



Αργότερα μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.



Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.