Πάνω από 350 μετανάστες σε Γαύδο και Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες

Το Λιμενικό Σώμα εντόπισε συνολικά 313 άτομα νότια της Γαύδου, από τις 04.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Μαρτίου, σε έξι διαφορετικά περιστατικά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ekriti, άλλοι 48 μετανάστες εντοπίστηκαν και στη θαλάσσια περιοχή 14 μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, πάνω από 500 άτομα έφτασαν σε Γαύδο, Ιεράπετρα, Καλούς Λιμένες.



Οι λιμενικές Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν σε δύο συλλήψεις φερόμενων διακινητών μεταναστών, μετά τον εντοπισμό δύο διαφορετικών περιστατικών άφιξης αλλοδαπών την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 σε Γαύδο και νότια της Κρήτης.

Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά τον εντοπισμό και τη διάσωση 63 αλλοδαπών στη Γαύδο, συνελήφθη ένας 18χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο νεαρός κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 περί παράνομης εισόδου στη χώρα, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 για διευκόλυνση παράνομης εισόδου, καθώς και για το αδίκημα της έκθεσης (άρθρο 306 Π.Κ.). Ο 18χρονος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Σε δεύτερο περιστατικό, τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημέρωσε τις λιμενικές Αρχές Αγίας Γαλήνης και Καλών Λιμένων για λέμβο με αλλοδαπούς σε δυσχερή θέση, περίπου 55 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε 38 αλλοδαπούς – 29 άνδρες, μία γυναίκα και οκτώ ανήλικους.



Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 20297 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια, με συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και αστυνομικών του Α.Τ. Φαιστού, στο λιμάνι του Ηρακλείου.



Σύμφωνα με τις καταθέσεις των μεταναστών, το ταξίδι τους ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου 2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας ποσά που κυμαίνονταν μεταξύ 12.000 και 13.000 δηναρίων Λιβύης για τη μεταφορά τους προς την Ελλάδα.



Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 17χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής της ομάδας. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου μεταναστών και έκθεση σε κίνδυνο.