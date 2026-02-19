CNN: Ελλάδα και 4 χώρες της ΕΕ σχεδιάζουν κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρώπης

Η Ελλάδα συνεργάζεται με τέσσερις ακόμη ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, πιθανότατα στην Αφρική, για όσους απορρίπτεται το αίτημα ασύλου τους, όπως μεταδίδει σε άρθρο του το CNN.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η Αθήνα βρίσκεται σε συντονισμό με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία για τη δημιουργία των λεγόμενων «return hubs», κατά προτίμηση στην Αφρική. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί υπουργικές συναντήσεις, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσουν τεχνικά κλιμάκια.

«Δεν μιλάμε πλέον θεωρητικά, αλλά πρακτικά», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει αποφασιστεί συγκεκριμένη χώρα φιλοξενίας και ότι η αναφορά στην Αφρική δεν είναι δεσμευτική. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρωταγωνιστικό ρόλο στις επαφές με τις πιθανές χώρες υποδοχής έχουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά.

Eurokinissi

Αιτήσεις ασύλου που έχουν απορριφθεί

Τα κέντρα επιστροφής θα αφορούν άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και οι χώρες καταγωγής τους δεν τα δέχονται πίσω. Όπως εκτίμησε ο υπουργός, η λειτουργία τους θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας. Στόχος είναι να υπάρξει ένα αρχικό σχέδιο μέσα στους επόμενους μήνες, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πότε θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία οι δομές.

Η Ελλάδα, ως βασική πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, δέχεται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες αφίξεις, κυρίως μέσω θαλάσσιων διαδρομών από τις τουρκικές ακτές προς τα νησιά του Αιγαίου ή από τη Βόρεια Αφρική προς τη Γαύδο και την Κρήτη.

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι το 2025 καταγράφηκε μείωση 21% στις παράτυπες αφίξεις σε σχέση με το 2024 — περίπου 13.000 λιγότερες - ενώ τους τελευταίους πέντε μήνες η μείωση φτάνει το 40%. Σήμερα η χώρα προχωρά σε 5.000 έως 7.000 επιστροφές ετησίως, την ώρα που οι νέες αφίξεις κυμαίνονται μεταξύ 40.000 και 50.000 τον χρόνο, με περίπου τις μισές αιτήσεις ασύλου να απορρίπτονται. «Ο σημερινός ρυθμός επιστροφών δεν επαρκεί», τόνισε.

Ο υπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στη Ρώμη για επαφές με τους ομολόγους του από την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και με τον αρμόδιο υπουργό του Πακιστάν, στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας με χώρες προέλευσης για τις επιστροφές.