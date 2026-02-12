Ελ Πάσο: Μυστήριο με το κλείσιμο του αεροδρομίου - Αντικρουόμενες εκδοχές για το περιστατικό

Σύγχυση επικρατεί στις ΗΠΑ μετά το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του αεροδρομίου και του εναέριου χώρου στο Ελ Πάσο του Τέξας, ένα σπάνιο μέτρο που διήρκεσε λίγες ώρες, αλλά προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και αντικρουόμενες εξηγήσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών έκαναν λόγο για πυρά εναντίον drones που φέρονται να ανήκαν σε καρτέλ ναρκωτικών και να διείσδυσαν από το γειτονικό Μεξικό. Ωστόσο, δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή, κάνοντας λόγο για σοβαρό λάθος εκτίμησης.

Η ανακοίνωση της FAA και η άρση του μέτρου

Αργά το βράδυ της Τρίτης (10/2), η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι κλείνει για δέκα ημέρες τον εναέριο χώρο πάνω από τη μεθοριακή πόλη του Τέξας για λόγους «ασφαλείας», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Μόλις οκτώ ώρες αργότερα, όμως, ο περιορισμός ήρθη, καθώς, όπως εκτιμήθηκε, δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος. Στο μεταξύ, είχε απαγορευτεί κάθε πτήση, εμπορική και ιδιωτική, σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη απόφαση για τα δεδομένα της περιοχής.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι η FAA και το Πεντάγωνο «αντέδρασαν άμεσα για να αντιμετωπίσουν διείσδυση drones που ανήκαν σε καρτέλ», προσθέτοντας ότι «η απειλή εξουδετερώθηκε».

Η εκδοχή των ΜΜΕ - Λέιζερ και… μπαλόνι

Ωστόσο, σύμφωνα με το NPR και τη Wall Street Journal, το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε όταν πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αρμόδιοι για τη φύλαξη των συνόρων, χρησιμοποίησαν όπλο λέιζερ του Πενταγώνου για να καταρρίψουν αυτό που θεώρησαν drone.

Η χρήση του συστήματος φέρεται να έγινε χωρίς τον απαραίτητο συντονισμό με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, γεγονός που οδήγησε την FAA στο άμεσο κλείσιμο του εναέριου χώρου.

Το αντικείμενο που καταστράφηκε, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν ήταν drone καρτέλ αλλά… ένα μπαλόνι.

Πολιτικές αντιδράσεις

Δημοκρατικοί βουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής άφησαν αιχμές κατά του Πενταγώνου, υποστηρίζοντας ότι διατάξεις που ενσωματώθηκαν πρόσφατα στη νομοθεσία περί πολιτικής άμυνας ενδέχεται να επέτρεψαν στον στρατό να ενεργήσει «με ανεύθυνο τρόπο στον δημόσιο εναέριο χώρο».

Παράλληλα, ζήτησαν διακομματική λύση ώστε να διασφαλιστεί ότι το Πεντάγωνο «δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ούτε θα διαταράσσει την ελευθερία των μετακινήσεων».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, διευκρινίζοντας πως η κυβέρνησή της «δεν διαθέτει καμία πληροφορία για χρήση drones στα σύνορα».

Το περιστατικό, αν και διήρκεσε λίγες ώρες, άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων για τους κανόνες εμπλοκής στον αμερικανικό εναέριο χώρο και τον συντονισμό μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών αρχών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ