ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω από το Ελ Πάσο του Τέξας

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), ανακοινώνοντας το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από το Ελ Πάσο, στο Τέξας, για διάστημα δέκα ημερών. Η απόφαση αφορά συγκεκριμένη ζώνη εναέριας κυκλοφορίας και τίθεται άμεσα σε ισχύ, με περιορισμούς που επηρεάζουν ιδιωτικές πτήσεις, εκπαιδευτικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως σε ποιο βαθμό επηρεάζονται εμπορικές πτήσεις.

Μέχρι στιγμής η FAA δεν έχει δώσει αναλυτική εξήγηση για τους λόγους που οδήγησαν στο μέτρο και σε σύντομη ανακοίνωση γίνεται λόγος για «προσωρινό περιορισμό για λόγους ασφάλειας», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Η έλλειψη σαφούς αιτιολόγησης έχει πυροδοτήσει ερωτήματα, δεδομένης της γεωγραφικής θέσης του Ελ Πάσο στα σύνορα με το Μεξικό, σε μια περιοχή αυξημένου ενδιαφέροντος για ζητήματα μετανάστευσης, συνοριακής ασφάλειας αλλά και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η απόφαση να συνδέεται με στρατιωτική δραστηριότητα, δοκιμές ή επιχειρήσεις ασφαλείας που απαιτούν ελεγχόμενο εναέριο χώρο, καθώς σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν έχουν επιβληθεί προσωρινοί περιορισμοί πτήσεων για ασκήσεις ή επιχειρησιακούς λόγους.

Ωστόσο, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση, τα κίνητρα της κίνησης παραμένουν ασαφή, ενώ το δεκαήμερο κλείσιμο θεωρείται σημαντικής διάρκειας για μια τόσο ευαίσθητη περιοχή και αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση από τις ομοσπονδιακές αρχές τις επόμενες ημέρες.