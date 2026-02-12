Εντολή Τραμπ για ηλεκτροδότηση από μονάδες άνθρακα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από μονάδες καύσης άνθρακα, με στόχο, όπως αναφέρει η αμερικανική κυβέρνηση, τη διασφάλιση αδιάκοπης και σταθερής ηλεκτροδότησης για κρίσιμες στρατιωτικές και αμυντικές εγκαταστάσεις.

Η απόφαση αφορά, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, βάσεις, κέντρα διοίκησης και άλλες υποδομές που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, η ενεργειακή αυτάρκεια και η σταθερότητα της παροχής ρεύματος αποτελούν προτεραιότητα.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι οι μονάδες καύσης άνθρακα μπορούν να παρέχουν συνεχή και προβλέψιμη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς τις διακυμάνσεις που –όπως επισημαίνει– ενδέχεται να παρουσιάζουν οι ανανεώσιμες πηγές λόγω εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή του άνθρακα παρουσιάζεται ως λύση που ενισχύει την ανθεκτικότητα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις ή διακοπές στην τροφοδοσία.

Η στάση αυτή συνάδει με τη γενικότερη ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τον ρόλο των ανανεώσιμων πηγών σε κρίσιμες υποδομές εθνικής ασφάλειας. Από την άλλη πλευρά, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολιτικοί αντίπαλοι κάνουν λόγο για επιστροφή σε μια πιο ρυπογόνα μορφή ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία αποθήκευσης και τα σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα μπορούν να διασφαλίσουν επάρκεια και σταθερότητα ακόμη και με αυξημένη συμμετοχή καθαρών πηγών.

Το ζήτημα αναμένεται να πυροδοτήσει νέα πολιτική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αγγίζει τόσο την ενεργειακή στρατηγική της χώρας όσο και τις διεθνείς δεσμεύσεις της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή πολιτική συνδέεται άμεσα με την άμυνα και τη γεωπολιτική ισορροπία.