Νέο σαρδάμ Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Φωτιά» στα social media για την πνευματική του διαύγεια

Νέα ερωτήματα για την πνευματική του διαύγεια προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, όταν για λίγα δευτερόλεπτα μίλησε ακατανόητα πριν επανέλθει στον ειρμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τιμήθηκε ως «Αδιαμφισβήτητος Πρωταθλητής του Άνθρακα», στον απόηχο της απόφασής του να δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να αξιοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις και να προχωρήσει σε συμβάσεις για την ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα.

«Είμαι περήφανος που επίσημα ονομάζω τον… αδιαμφφφφ…», ανέφερε ο 79χρονος πρόεδρος, με τη φράση του να διακόπτεται από λίγα δευτερόλεπτα ακατάληπτης ομιλίας.

US President Donald Trump is once again facing renewed health concerns after appearing to face speech difficulties at the White House on Wednesday (Feb 11). The 79-year-old Republican’s rivals did not miss the opportunity to mock his gibberish caught on camera during his address.… pic.twitter.com/yd5v25D3Mn — DNA (@dna) February 12, 2026

Λίγο αργότερα, φάνηκε να ανακτά τον ειρμό του και συνέχισε: «Τον αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή του όμορφου, καθαρού άνθρακα».

Η στιγμή αυτή πυροδότησε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τη φερόμενη εξασθένηση των γνωστικών του λειτουργιών.