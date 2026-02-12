Νέο σαρδάμ Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Φωτιά» στα social media για την πνευματική του διαύγεια
Ακατανόητη φράση του Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία στον Λευκό Οίκο προκάλεσε νέο κύμα σχολίων και ερωτήματα για την πνευματική του κατάσταση.
Νέα ερωτήματα για την πνευματική του διαύγεια προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, όταν για λίγα δευτερόλεπτα μίλησε ακατανόητα πριν επανέλθει στον ειρμό του.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τιμήθηκε ως «Αδιαμφισβήτητος Πρωταθλητής του Άνθρακα», στον απόηχο της απόφασής του να δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να αξιοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις και να προχωρήσει σε συμβάσεις για την ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα.
«Είμαι περήφανος που επίσημα ονομάζω τον… αδιαμφφφφ…», ανέφερε ο 79χρονος πρόεδρος, με τη φράση του να διακόπτεται από λίγα δευτερόλεπτα ακατάληπτης ομιλίας.
Λίγο αργότερα, φάνηκε να ανακτά τον ειρμό του και συνέχισε: «Τον αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή του όμορφου, καθαρού άνθρακα».
Η στιγμή αυτή πυροδότησε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τη φερόμενη εξασθένηση των γνωστικών του λειτουργιών.