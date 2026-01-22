Ντόναλντ Τραμπ: Στο Νταβός με τεράστια μελανιά στο αριστερό χέρι - Οι νέες φήμες για την υγεία του

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται με μώλωπες στα χέρια. Αυτή τη φορά ωστόσο, η μελανιά στο αριστερό του χέρι ήταν μεγαλύτερη από ποτέ, πυροδοτώντας νέο γύρο φημών γύρω από την υγεία του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στο αριστερό χέρι του 79χρονου προέδρου των ΗΠΑ εντοπίστηκε μία τεράστια μελανιά, η οποία αποδίδεται στη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια με την οποία έχει διαγνωστεί.



Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο και αποχρωματισμό στους αστραγάλους και τα χέρια. Το πρόβλημα της κυκλοφορίας του αίματος παρατηρείται κυρίως σε άτομα άνω των 70 ετών και περισσότερες από 200.000 περιπτώσεις αναφέρονται κάθε χρόνο, σύμφωνα με την κλινική Mayo.



Ο Τραμπ έλαβε τη διάγνωση αφού παρατήρησε ήπιο πρήξιμο στο χέρι του. Υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα και σε μια ολοκληρωμένη εξέταση, όπως αναφέρει η αμερικανική Sun.



Η Καρολάιν Λίβιτ, γραμματέας Τύπου του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι η υπερηχογραφική εξέταση του Τραμπ δεν έδειξε ενδείξεις βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης ή αρτηριακής νόσου.



Όσοι πάσχουν από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια μπορεί να αναπτύξουν έλκη και θρόμβους αίματος σε πιο σοβαρές περιπτώσεις. Η πάθηση τείνει να επηρεάζει άτομα άνω των 50 ετών και ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία.



REUTERS/Jonathan Ernst

Οι φήμες για την υγεία του Τραμπ



Οι εικασίες για την υγεία του Τραμπ εντάθηκαν αφότου εθεάθη με μώλωπες κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι μώλωπες εμφανίστηκαν λόγω των συνεχόμενων χειραψιών.



«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος του λαού, η δέσμευσή του είναι ακλόνητη και το αποδεικνύει αυτό κάθε μέρα», δήλωσε η Λίβιτ τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.



Τον Ιανουάριο, δήλωσε στην Wall Street Journal ότι παίρνει περισσότερη ασπιρίνη από τη συνιστώμενη.



«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος και δεν θέλω να χύνεται παχύ αίμα στην καρδιά μου», είπε.



«Θέλω να τρέχει ωραίο, αραιό αίμα στην καρδιά μου. Βγάζει νόημα αυτό;».