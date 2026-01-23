Ο Τραμπ απαντά για τη μελανιά στο χέρι του: Έπεσα πάνω στο τραπέζι και μεγάλωσε λόγω ασπιρίνης

Απαντήσεις για τον νέο μώλωπα που εμφανίστηκε στο χέρι του έδωσε μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τον κόσμο αναφορικά με τα ζητήματα υγείας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως χτύπησε στο τραπέζι με αποτέλεσμα να πρηστεί το χέρι του ενώ για τον μώλωπα τον απέδωσε στη μεγάλη δόση ασπιρίνης που λαμβάνει.

«Λένε ότι πρέπει να παίρνεις ασπιρίνη αν θέλεις να έχεις υγιή καρδιά, αλλά να μην την παίρνεις αν δεν θέλεις να έχεις μελανιές. Εγώ παίρνω πολλή ασπιρίνη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την αποχώρησή του από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Ο γιατρός είπε: "Δεν χρειάζεται να το πάρετε αυτό, κύριε. Είστε πολύ υγιής". Είπα: "Δεν θα το ρισκάρω". Οπότε, τέλος πάντων, αυτή είναι μια από τις παρενέργειες της ασπιρίνης», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Τέσσερις γιατροί, δύο χειρουργοί και δύο παθολόγοι, που μίλησαν στο Reuters συμφώνησαν ότι είναι πολύ πιθανό η ασπιρίνη να συνέβαλε στο να επεκταθεί ο μώλωπας.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπο του Λευκού Οίκου μίλησε σε αμερικανικά δίκτυα σχετικά με το νέο πρόβλημα που εμφάνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ίδια τόνισε ότι ο Τραμπ χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού υπογραφής κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος είναι πιο επιρρεπής σε μώλωπες επειδή λαμβάνει καθημερινά ασπιρίνη, ένα σχήμα που είχε προηγουμένως αποκαλύψει ο γιατρός του.

Ο Λευκός Οίκος σημείωσε επίσης στο Fox News ότι οι φωτογραφίες που ελήφθησαν την Τετάρτη δεν έδειξαν μώλωπες. «Δεν υπήρχαν μώλωπες στο χέρι του Προέδρου στην αρχή της εκδήλωσης. Οι φωτογραφίες από χθες και σήμερα το πρωί δείχνουν σαφώς ότι δεν υπήρχαν προηγούμενοι μώλωπες», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Fox.

Ο μώλωπας πυροδότησε εκτεταμένες εικασίες στο διαδίκτυο για την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου, καθώς εικόνες από την εκδήλωση κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.