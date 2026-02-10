Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για τα πυρηνικά - «Ή θα έχουμε συμφωνία ή θα κάνουμε κάτι σκληρό»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σκληρή επίθεση σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν άφησε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Αραβικό Κόλπο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη ξεκαθαρίζοντας ότι «Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό» φέρεται να είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Channel 12 και τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά άμεση αποδοχή των όρων με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Παράλληλα, δήλωσε ότι αναμένει ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. «Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη μπορεί να πηγαίνει», σημείωσε ο Τραμπ. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο αμερικανικό δίκτυο ότι υπήρξαν συζητήσεις για την αποστολή μιας δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για επίτευξη συμφωνίας ισχυριζόμενος ότι το Ιράν «το θέλει πολύ» και εμπλέκεται πολύ πιο σοβαρά από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών λόγω της στρατιωτικής απειλής. «Την τελευταία φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφασή του να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο. «Υπερέβαλαν τα όριά τους». «Αυτή τη φορά οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές», κατέληξε.

Τα σημεία τριβής ανάμεσα στις δυο πλευρές

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τεχεράνη έχει δημοσίως επιμείνει ότι δεν θα διαπραγματευτεί κανένα άλλο ζήτημα εκτός από το πυρηνικό της πρόγραμμα και ακόμη και τότε δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να εμπλουτίζει ουράνιο. Αυτό έχει οδηγήσει την Ουάσινγκτον και στο Ισραήλ στο συμπέρασμα ότι μια συνολική συμφωνία δεν είναι εφικτή και ότι ο Τραμπ θα πρέπει αντ' αυτού να προχωρήσει στη στρατιωτική επιλογή.

Σε αυτό το σημείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «αυτονόητο» οποιαδήποτε συμφωνία να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ότι πίστευε ότι θα πρέπει επίσης να αφορά τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. «Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν», είπε.

Επιφυλακτικό το Ισραήλ

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την Τετάρτη και είναι πολύ πιο επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές μιας μεγάλης συμφωνίας.



Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι δεν πιστεύει πως ο Νετανιάχου είναι νευρικός για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. «Θέλει κι αυτός μια συμφωνία. Θέλει μια καλή συμφωνία».

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε στους δημοσιογράφους, πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για την Ουάσινγκτον, ότι θα «παρουσιάσει στον πρόεδρο την άποψή σχετικά με τις αρχές αυτών των διαπραγματεύσεων - τις βασικές αρχές που, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικές όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για όλους σε όλο τον κόσμο που επιθυμούν ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».