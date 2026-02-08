Ιράν σε ΗΠΑ: «Δεν εγκαταλείπουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα κι αν μας επιβληθεί πόλεμος»

Το Ιράν δεν θα απαρνηθεί τον εμπλουτισμό ουρανίου, αντικείμενο διαμάχης με τις ΗΠΑ, «ακόμα κι αν μας επιβληθεί πόλεμος», δήλωσε σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, δύο ημέρες μετά τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.



«Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για το ειρηνικό πυρηνικό του πρόγραμμα και για τον εμπλουτισμό ουρανίου», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί σε φόρουμ στην Τεχεράνη.



«Για ποιο λόγο επιμένουμε έτσι στον εμπλουτισμό (ουρανίου) και αρνούμαστε να τον εγκαταλείψουμε ακόμα κι αν μας επιβληθεί πόλεμος; Διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπαγορεύει τις πράξεις μας», τόνισε.

«Η στρατιωτική τους ανάπτυξη στην περιοχή δεν μας τρομάζει», πρόσθεσε ο Αραγτσί, την επομένη της επίσκεψης του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην περιοχή του Κόλπου.



«Είμαστε ένας λαός διπλωματίας, είμαστε επίσης και ένας λαός πολέμου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιδιώκουμε τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.