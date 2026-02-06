ΗΠΑ-Ιράν: Σε «συνέχιση των συνομιλιών» συμφώνησαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη - «Πολύ θετικό το κλίμα»

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να «συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους», δήλωσε σήμερα, Παρασκευή (6/2) ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο τέλος της πρώτης διαπραγματευτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στο Ομάν, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο «πολύ θετική».

Οι διαπραγματεύσεις, που διεξάγονται έμμεσα, πραγματοποιούνται εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, καθώς μια μεγάλη αμερικανική ναυτική δύναμη έχει αναπτυχθεί στον Κόλπο, ενώ ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μετά τη σφοδρή καταστολή των διαδηλώσεων στις αρχές Ιανουαρίου από την ιρανική κυβέρνηση.

«Η διαδικασία θα εξαρτηθεί από τις διαβουλεύσεις με τις πρωτεύουσές μας»

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν τις απόψεις τους σε «πολύ θετικό» κλίμα, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, αν και οι όροι και το χρονοδιάγραμμα αυτών θα αποφασιστούν αργότερα. «Η διαδικασία θα εξαρτηθεί από τις διαβουλεύσεις με τις πρωτεύουσές μας», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ουάσινγκτον θα αποφύγει να προχωρήσει σε νέες «απειλές και πιέσεις» ώστε να επιτραπεί η συνέχεια των διαπραγματεύσεων.

Ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών τόνισε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επισημαίνοντας ότι «δεν συζητάμε κανένα άλλο θέμα με τους Αμερικανούς». Αντίθετα, οι ΗΠΑ απαιτούν να συζητηθούν και άλλα ζητήματα, όπως η υποστήριξη του Ιράν σε ένοπλες ομάδες που θεωρούνται εχθρικές προς το Ισραήλ, καθώς και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν επιθυμεί να επικεντρωθούν μόνο στο πυρηνικό θέμα, με στόχο την άρση των διεθνών κυρώσεων που βαραίνουν την ιρανική οικονομία.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση σχετικά με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων.

