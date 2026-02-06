«Αμερικανοί εγκαταλείψτε άμεσα το Ιράν»: Φόβοι για νέα κλιμάκωση ενώ ξεκινούν οι συνομιλίες στο Ομάν

Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν η αμερικανική διπλωματική αποστολή, εκδίδοντας επείγουσα προειδοποίηση ασφαλείας τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (6/2), με σύσταση να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα και να οργανώσουν σχέδιο αναχώρησης χωρίς να βασίζονται σε βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η συγκεκριμένη οδηγία εκδόθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη των προγραμματισμένων συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν, οι οποίες πραγματοποιούνται σε κλίμα έντασης και με περιορισμένες ενδείξεις σύγκλισης ως προς την ατζέντα.

Στη συνάντηση επρόκειτο να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, απέναντι σε ομάδα υπό τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επαφή των δύο πλευρών μετά την κλιμάκωση της έντασης το περασμένο καλοκαίρι, όταν η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ και οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Βράζει» ο Κόλπος

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Κόλπο, αποστέλλοντας ισχυρές ναυτικές δυνάμεις ως μέσο αποτροπής, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης εφόσον οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν.

Η Ουάσιγκτον φέρεται να ζητά περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, των βαλλιστικών πυραύλων και της στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις, με την Τεχεράνη να απορρίπτει τα αιτήματα ως παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας, προειδοποιώντας με αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης.

Το διπλωματικό παρασκήνιο εξελίσσεται υπό τη σκιά βαθιάς δυσπιστίας, με αναλυτές να εκτιμούν ότι οι πιθανότητες άμεσης αποκλιμάκωσης παραμένουν περιορισμένες.