Νέα ανατροπή στη συνάντηση ΗΠΑ με Ιράν - «Κλείδωσαν» στο Ομάν οι συνομιλίες, λέει η Τεχεράνη
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σκληρό μήνυμα προς τον Ιρανό ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ πως «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ».
Στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν, θα διεξαχθούν τελικά το πρωί της Παρασκευής (6/2) οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας στη Μέση Ανατολή, Αμπάς Αραγτσί.
Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, μεταδίδοντας ότι Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, εγκαταλείποντας το αρχικό σχέδιο για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη.
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σκληρό μήνυμα προς την Τεχεράνη. Σε δηλώσεις του στο NBC News, ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ» ενόψει των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.
Οι συνομιλίες στη Μουσκάτ διεξάγονται σε κλίμα αυξημένης έντασης, με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.
