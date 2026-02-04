Νέα ανατροπή στη συνάντηση ΗΠΑ με Ιράν - «Κλείδωσαν» στο Ομάν οι συνομιλίες, λέει η Τεχεράνη

Στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν, θα διεξαχθούν τελικά το πρωί της Παρασκευής (6/2) οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας στη Μέση Ανατολή, Αμπάς Αραγτσί.

Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am Friday.



I'm grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 4, 2026

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, μεταδίδοντας ότι Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, εγκαταλείποντας το αρχικό σχέδιο για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σκληρό μήνυμα προς την Τεχεράνη. Σε δηλώσεις του στο NBC News, ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ» ενόψει των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συνομιλίες στη Μουσκάτ διεξάγονται σε κλίμα αυξημένης έντασης, με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ