Axios: Στον «αέρα» η συνάντηση ΗΠΑ με Ιράν - Η Ουάσιγκτον διαφωνεί με την αλλαγή τοποθεσίας

Σε τροχιά εμπλοκής βρίσκονται οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για την Παρασκευή (6/2), με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς, σύμφωνα με αμερικανική πηγή, η διαδικασία απειλείται με κατάρρευση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ανώνυμα στην ιστοσελίδα ότι οι συνομιλίες «είναι υπό κατάρρευση», μετά τις τελευταίες κινήσεις της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε συμφωνηθεί συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και αντιπροσωπειών από χώρες της Μέσης Ανατολής που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ωστόσο, το Ιράν απαίτησε αιφνιδιαστικά αλλαγή τόσο της τοποθεσίας όσο και του φορμάτ των συνομιλιών. Η Τεχεράνη ζήτησε η συνάντηση να μεταφερθεί στο Ομάν και να διεξαχθεί σε καθαρά διμερές επίπεδο, αποκλείοντας τη συμμετοχή τρίτων χωρών.

Στόχος της ιρανικής πλευράς είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να περιοριστεί η ατζέντα αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και να αποφευχθεί οποιαδήποτε συζήτηση για το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από την επανεκκίνηση του διαλόγου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.