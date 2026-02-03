Νέες απειλές από Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε για πολλοστή φορά χθες Δευτέρα ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, με αφορμή σε αυτή τη φάση την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου. Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, Δευτέρα (2/2) «θα είναι σύντομα εκεί».

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (...) Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», συμπλήρωσε.

Το Ιράν ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών.

Κρίσιμη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή

Μάλιστα, έχει «κλειδώσει» η συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Παρασκευή (6/2) προκειμένου να συζητήσουν μια ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (2/2), ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπακάι, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη παραμένει σταθερά δεσμευμένη σε μια διπλωματική προσέγγιση που διασφαλίζει τα εθνικά της συμφέροντα και την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις για το πλαίσιο πιθανών συνομιλιών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχουν ανταλλαγεί μηνύματα μέσω περιφερειακών χωρών που λειτουργούν ως μεσάζοντες. Το Ιράν, πρόσθεσε, εξετάζει προσεκτικά τις λεπτομέρειες, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων tasnimnews.ir.

Αναφερόμενος σε πληροφορίες για συνομιλίες στην Τουρκία τις επόμενες ημέρες, ο Μπακάι δήλωσε ότι η Τεχεράνη μελετά τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά στοιχεία της προώθησης της διπλωματικής διαδικασίας, τονίζοντας τη σημασία του σωστού χρονισμού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι περιφερειακές χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους ως έντιμοι μεσάζοντες, ενώ προειδοποίησε πως σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις η άλλη πλευρά είχε, κατά καιρούς, εκμεταλλευτεί τις συνομιλίες. Όπως τόνισε, κάθε ημέρα που επισπεύδεται η άρση των κυρώσεων συνιστά απτό όφελος για το Ιράν.