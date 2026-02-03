Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την κατάρριψη του ιρανικού drone - «Ενήργησε επιθετικά»

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι η CENTCOM κατέρριψε ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» στην Αραβική Θάλασσα, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως «αναγκαία για την προστασία του προσωπικού και του εξοπλισμού των ΗΠΑ στην περιοχή».



Η εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου, Λο Κάρολιν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι «η CENTCOM έλαβε την απόφαση να καταρρίψει αυτό το ιρανικό drone, το οποίο ήταν μη επανδρωμένο και ενήργησε επιθετικά προς το USS Lincoln».



Σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες, η Λέβιτ τόνισε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ παραμένει έτοιμος να συνομιλήσει με τους Ιρανούς αυτή την εβδομάδα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ και ο Γουίτκοφ εξετάζουν διάφορες επιλογές για το πώς θα προχωρήσουν στο θέμα του Ιράν. «Ο πρόεδρος παραμένει προσηλωμένος στην προτεραιότητα της διπλωματίας, αλλά για να λειτουργήσει χρειάζονται δύο – και αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ένας πρόθυμος εταίρος», εξήγησε η Λέβιτ.



Στο τραπέζι παραμένουν και στρατιωτικές επιλογές, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) να διατηρεί ανοιχτή τη δυνατότητα χρήσης στρατιωτικής βίας, αν χρειαστεί, ενώ οι διπλωματικές συνομιλίες είναι προγραμματισμένες να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.