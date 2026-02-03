Reuters: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone από το Ιράν που πλησίασε αεροπλανοφόρο

Ιρανικό drone κατέρριψε την Τρίτη (3/2) ο αμερικανικός στρατός, καθώς πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για drone τύπου Shahed-139, το οποίο πετούσε προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από μαχητικό αεροσκάφος F-35 των ΗΠΑ.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά του Ιράν.

Όπως δήλωσε ο λοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), μαχητικό αεροσκάφος F-35C που επιχειρούσε από το αεροπλανοφόρο κατέρριψε το ιρανικό drone, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ή ζημιές σε αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Lincoln αποτελεί το πιο εμφανές στοιχείο της ενισχυμένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μετά τη βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν τον περασμένο μήνα, τις πιο αιματηρές εσωτερικές ταραχές στη χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

«Πυρετός» γύρω από τη συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στην Τουρκία

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε για πολλοστή φορά χθες, Δευτέρα (2/2) ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, με αφορμή σε αυτή τη φάση την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου. Αυτή η «μεγάλη δύναμη», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους «θα είναι σύντομα εκεί».

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (...) Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», συμπλήρωσε.

Το Ιράν ανέφερε, από την πλευρά του, ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών.