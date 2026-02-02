Πρόεδρος Ιράν: Στην Τουρκία οι διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

Σε τροχιά διαπραγματεύσεων βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ιρανό Πρόεδρο να ανάβει το πράσινο φως για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, οι οποίες όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθούν στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ιρανικό τύπο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Παζακιάν διέταξε την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρεται ότι οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών εξετάζονται για να πραγματοποιηθούν στην Τουρκία.



Aξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα το αμερικανικό μέσο Axios ανέφερε ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ εργάζονται για να οργανώσουν αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα μια συνάντηση μεταξύ του Ειδικού Απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.



Σε χθεσινή του δήλωση σχετικά με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι διαπραγματεύονται με το καθεστώς της Τεχεράνης, αλλά μίλησε απαισιόδοξα για την πιθανότητα θετικού αποτελέσματος από αυτές τις συνομιλίες.



Ο Ιρανός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ είχε δηλώσει ότι εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη χώρα του, ο πόλεμος θα γίνει περιφερειακός.