Τραμπ – Ινδία: Νέα εμπορική συμφωνία με φόντο το πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία, με τη χώρα να δεσμεύεται να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανώς από τη Βενεζουέλα.

Η συμφωνία προέκυψε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και προβλέπει μείωση των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18%, από το 25% που ισχύει σήμερα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι ο Μόντι συμφώνησε να περιορίσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και να ενισχύσει τις αγορές από τις ΗΠΑ, ανοίγοντας ενδεχομένως και την αγορά της Βενεζουέλας.