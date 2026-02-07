Τρομακτικό βίντεο από λούνα παρκ στην Ινδία με περιστρεφόμενο που καταρρέει - Ένας νεκρός

Σκηνές τρόμου επικράτησαν σε λούνα παρκ στην Ινδία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, όταν ένα από τα μηχανήματα κατέρρευσε και οι 15 άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω σε αυτό έπεσαν στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Φαρινταμπάντ και είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 13 να τραυματιστούν.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το θύμα ήταν αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία στο λούνα παρκ και υπέστη βαριά τραύματα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να φύγει από την ζωή προτού καν διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινά νοσοκομεία, όπου τους παρέχεται η κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης του μηχανήματος και διερευνούν ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.