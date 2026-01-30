Καθησυχάζει ο ΠΟΥ - Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα εκτός Ινδίας

Χαμηλός είναι ο κίνδυνος να επεκταθεί ο θανατηφόρος ιός Νίπα πέραν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), διευκρινίζοντας ότι δεν συνιστά περιορισμούς στα ταξίδια ή στο εμπόριο, μετά την επιβεβαίωση δύο μολύνσεων στη χώρα της Νότιας Ασίας.

Την ίδια ώρα, χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ έχουν ενισχύσει αυτή την εβδομάδα τους ελέγχους στα αεροδρόμια, προκειμένου να προφυλαχθούν από ενδεχόμενη διασπορά του ιού, μετά την ανακοίνωση των κρουσμάτων από την Ινδία.

«Ο ΠΟΥ θεωρεί ότι ο κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης των μολύνσεων από αυτά τα δύο κρούσματα είναι χαμηλός», ανέφερε ο οργανισμός σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Reuters, προσθέτοντας ότι η Ινδία διαθέτει την ικανότητα να περιορίσει τέτοιου είδους ξεσπάσματα.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο και τονίζει πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις ινδικές υγειονομικές αρχές.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο περαιτέρω έκθεσης στον ιό, ο οποίος κυκλοφορεί στον πληθυσμό των νυχτερίδων σε περιοχές της Ινδίας και του γειτονικού Μπανγκλαντές.

Πως μεταδίδεται ο ιός

Ο ιός Νίπα, που μεταδίδεται κυρίως από φρουτοφάγες νυκτερίδες και ζώα όπως οι χοίροι, μπορεί να προκαλέσει πυρετό και εγκεφαλίτιδα. Το ποσοστό θνησιμότητάς του κυμαίνεται από 40% έως 75%, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία, αν και εμβόλια βρίσκονται σε φάση δοκιμών.

Η μετάδοση στον άνθρωπο μπορεί να γίνει μέσω μολυσμένων νυκτερίδων ή φρούτων που έχουν έρθει σε επαφή με αυτές, ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται δύσκολη και συνήθως απαιτεί παρατεταμένη στενή επαφή με μολυσμένα άτομα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μικρά ξεσπάσματα του ιού δεν είναι ασυνήθιστα και ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, ο ΠΟΥ σημειώνει ότι η πηγή της μόλυνσης δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή.

Ο οργανισμός κατατάσσει τον ιό Νίπα στις προτεραιότητές του, καθώς δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα εμβόλια ή θεραπείες, παρουσιάζει υψηλή θνησιμότητα και υπάρχει ανησυχία ότι θα μπορούσε να μεταλλαχθεί και να μεταδίδεται ευκολότερα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι δύο υγειονομικοί που μολύνθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου στο ανατολικό ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης νοσηλεύονται.