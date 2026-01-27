Εντατικοί έλεγχοι σε αεροδρόμια λόγω της επιδημίας του ιού Νίπα - Έχει ποσοστό θνησιμότητας έως 75%

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε περιοχές της Ασίας η επιδημία του θανατηφόρου ιού Νίπα στην πολιτεία Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας, με ορισμένες από αυτές να ενισχύουν τα μέτρα ελέγχου στα αεροδρόμια.

Όπως γράφει το BBC, η Ταϊλάνδη έχει ξεκινήσει τον έλεγχο των επιβατών σε τρία αεροδρόμια που δέχονται πτήσεις από τη Δυτική Βεγγάλη. Το Νεπάλ έχει επίσης ξεκινήσει τον έλεγχο των αφίξεων στο αεροδρόμιο του Κατμαντού και σε άλλα χερσαία συνοριακά σημεία με την Ινδία.



Πέντε εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στη Δυτική Βεγγάλη μολύνθηκαν από τον ιό στις αρχές του μήνα, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Περίπου 110 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί τους έχουν τεθεί σε καραντίνα.



Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από ζώα σε ανθρώπους. Έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας – που κυμαίνεται από 40% έως 75% – καθώς δεν υπάρχει εμβόλιο ή φάρμακο για τη θεραπεία του.

Τι είναι ο ιός Νίπα και ποια είναι τα συμπτώματα

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από ζώα, όπως χοίρους και νυχτερίδες, σε ανθρώπους. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω μολυσμένων τροφίμων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει τον Νίπα στις ασθένειες με την υψηλότερη προτεραιότητα, μαζί με παθογόνους παράγοντες όπως ο Covid-19 και ο Ζίκα, λόγω της δυνατότητάς του να προκαλέσει επιδημία.



Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από τέσσερις έως 14 ημέρες.



Τα άτομα που προσβάλλονται από τον ιό εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένα.

Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκεφάλους, μυϊκούς πόνους, έμετο και πονόλαιμο. Σε ορισμένα άτομα, αυτά μπορεί να ακολουθούνται από υπνηλία, αλλοίωση της συνείδησης και πνευμονία. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί εγκεφαλίτιδα.



Μέχρι σήμερα, δεν έχουν εγκριθεί φάρμακα ή εμβόλια για τη θεραπεία της νόσου.

Πού σημειώθηκαν τα προηγούμενα κρούσματα

Το πρώτο αναγνωρισμένο κρούσμα του ιού Νίπα σημειώθηκε το 1998 μεταξύ των χοιροτρόφων στη Μαλαισία και αργότερα εξαπλώθηκε στη γειτονική Σιγκαπούρη. Ο ιός πήρε το όνομά του από το χωριό όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά.



Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα εκατομμύριο χοίροι θανατώθηκαν σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο ιός. Επίσης, προκάλεσε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες και τους εμπόρους ζώων.



Το Μπαγκλαντές έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα τα τελευταία χρόνια, με περισσότερους από 100 ανθρώπους να έχουν πεθάνει από τον ιό από το 2001.



Ο ιός έχει επίσης ανιχνευθεί στην Ινδία. Κρούσματα αναφέρθηκαν στη Δυτική Βεγγάλη το 2001 και το 2007.



Πιο πρόσφατα, η νότια πολιτεία του Κεράλα έχει αποτελέσει εστία του Νίπα. Το 2018, αναφέρθηκαν 19 κρούσματα, εκ των οποίων τα 17 ήταν θανατηφόρα, ενώ το 2023, δύο από τα έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα πέθαναν αργότερα.

Τι συμβαίνει τώρα

Την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκαν τουλάχιστον πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία συνδέονταν όλα με ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στο Μπαρασάτ. Δύο νοσοκόμες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μία εκ των οποίων παραμένει σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το προσωπικό του νοσοκομείου.

Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη κρούσματα εκτός Ινδίας, αλλά αρκετές χώρες ενισχύουν τα προληπτικά μέτρα.



Την Κυριακή, η Ταϊλάνδη άρχισε να ελέγχει τους επιβάτες σε τρία διεθνή αεροδρόμια στη Μπανγκόκ και το Πουκέτ που δέχονται πτήσεις από τη Δυτική Βεγγάλη. Οι επιβάτες αυτών των πτήσεων καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις υγείας.



Το τμήμα πάρκων και άγριας ζωής έχει επίσης εφαρμόσει αυστηρότερους ελέγχους σε φυσικά τουριστικά αξιοθέατα.

Και το Νεπάλ έχει αρχίσει να ελέγχει τα άτομα που φτάνουν στο αεροδρόμιο του Κατμαντού και σε άλλα χερσαία συνοριακά σημεία με την Ινδία.



Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές Αρχές της Ταϊβάν έχουν προτείνει να καταχωρηθεί ο ιός Νίπα ως «ασθένεια κατηγορίας 5». Σύμφωνα με το σύστημα του νησιού, οι ασθένειες που ταξινομούνται ως κατηγορία 5 είναι αναδυόμενες ή σπάνιες λοιμώξεις με σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, οι οποίες απαιτούν άμεση αναφορά και ειδικά μέτρα ελέγχου.