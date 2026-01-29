Συναγερμός στην Ασία για τον ιό Νίπα - Εντείνονται οι έλεγχοι στα αεροδρόμια

Δύο κρούσματα του θανατηφόρου ιού Νίπα στην Ινδία ώθησαν τις αρχές στην Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τη Μαλαισία να εντείνουν τους ελέγχους στα αεροδρόμια σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την εξάπλωση της λοίμωξης.

Ο ιός, ο οποίος μεταφέρεται από νυχτερίδες και ζώα όπως οι χοίροι, μπορεί να προκαλέσει πυρετό και φλεγμονή στον εγκέφαλο και έχει ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ 40% και 75%. Αν και μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο, η μετάδοση δεν είναι εύκολη και συνήθως απαιτεί παρατεταμένη επαφή με ένα μολυσμένο άτομο.



Μεταδίδεται συχνότερα στους ανθρώπους από μολυσμένες νυχτερίδες ή από φρούτα που έχουν μολυνθεί από αυτές.



Οι μολύνσεις επιβεβαιώθηκαν στην Ινδία στα τέλη Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει το Reuters. Τα μικρής κλίμακας κρούσματα δεν είναι ασυνήθιστα και οι ιολόγοι δήλωσαν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παρέμεινε χαμηλός. Αρκετά εμβόλια βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, αλλά εξακολουθούν να υποβάλλονται σε δοκιμές.



«Ενώ απαιτείται επαγρύπνηση, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν μια ευρύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Ευστάθιος Γιώτης, λέκτορας μοριακής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ στη Βρετανία.

Μολύνθηκαν Ινδοί εργαζόμενοι υγείας



Τα δύο άτομα που μολύνθηκαν στην ανατολική ινδική πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης στα τέλη Δεκεμβρίου ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και αμφότεροι νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο, δήλωσε στο Reuters ένας υγειονομικός υπάλληλος της περιοχής.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει 196 επαφές που συνδέονται με τα δύο κρούσματα, καμία από τις οποίες δεν εμφάνισε συμπτώματα και όλες οι εξετάσεις ήταν αρνητικές στον ιό, ανέφερε το ινδικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του αργά την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.



«Κυκλοφορούν εικασίες και λανθασμένα στοιχεία σχετικά με κρούσματα του ιού Nipah», ανέφερε η δήλωση. «Πραγματοποιήθηκε ενισχυμένη επιτήρηση, εργαστηριακές εξετάσεις και επιτόπιες έρευνες... οι οποίες διασφάλισαν τον έγκαιρο περιορισμό των κρουσμάτων».



Οι αναφορές για τα κρούσματα θέτουν τις αρχές σε επιφυλακή σε γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και στο Νεπάλ και το Χονγκ Κονγκ.



Θερμομέτρηση στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης



Η Υπηρεσία Μεταδοτικών Νοσημάτων της Σιγκαπούρης δήλωσε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 ότι θα θεσπίσει θερμομέτρηση στο αεροδρόμιό της για πτήσεις που φτάνουν από περιοχές που έχουν πληγεί από τον ιό στην Ινδία.

«Επικοινωνούμε με τους ομολόγους μας στη Νότια Ασία, για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας για τις χώρες, ώστε να αναφέρουν τα ανιχνευμένα κρούσματα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.



Ένας εκπρόσωπος της αρχής του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι διευκολύνει τα ενισχυμένα μέτρα ελέγχου υγείας που επιβάλλονται από το υγειονομικό τμήμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου θερμοκρασίας στις πύλες για τους επιβάτες που φτάνουν από την Ινδία.



Σε ειδικό χώρο στάθμευσης τα αεροσκάφη στην Ταϊλάνδη



Η Ταϊλάνδη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αυστηροποίησε τα μέτρα ελέγχου στα αεροδρόμια, με τη γειτονική Μαλαισία να ακολουθεί το παράδειγμά της.

Η Ταϊλάνδη έχει ορίσει καθορισμένους χώρους στάθμευσης για αεροσκάφη που φτάνουν από περιοχές με κρούσματα Νίπα, δήλωσε το υπουργείο Υγείας της, ενώ οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώσουν δηλώσεις υγείας.



Το υπουργείο Υγείας της Μαλαισίας δήλωσε ότι ενισχύει την ετοιμότητα μέσω υγειονομικών ελέγχων στα διεθνή λιμάνια εισόδου, ιδίως για αφίξεις από χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.



Η κινεζική αρχή ελέγχου ασθενειών δήλωσε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 ότι δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα Νίπα στη χώρα, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι εισαγόμενων κρουσμάτων, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV .



Το Νεπάλ, το οποίο μοιράζεται πολυσύχναστα σύνορα με την Ινδία, δήλωσε ότι βρίσκεται σε «υψηλό συναγερμό» και έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους για τους ταξιδιώτες.



Ο ιός Νίπα δεν είναι καινούργιος στην Ινδία



Ο ιός Νίπα εντοπίστηκε για πρώτη φορά πριν από λίγο περισσότερο από 25 χρόνια κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας μεταξύ χοιροτρόφων στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, αν και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κυκλοφορεί σε φρουτοφάγες νυχτερίδες εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ο ΠΟΥ κατατάσσει τον ιό Νίπα ως παθογόνο παράγοντα προτεραιότητας επειδή δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα εμβόλια ή θεραπείες, το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που προκαλεί και ο φόβος ότι ο ιός θα μπορούσε να μεταλλαχθεί και να γίνει πιο μεταδοτικός.



Η Ινδία αναφέρει τακτικά σποραδικά κρούσματα, ιδιαίτερα στη νότια πολιτεία Κεράλα , η οποία θεωρείται μία από τις περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο για τον Νίπα στον κόσμο. Ο ιός έχει συνδεθεί με δεκάδες θανάτους εκεί από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πολιτεία το 2018. Το Μπαγκλαντές αναφέρει επίσης κρούσματα τακτικά.



Από τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν καταγραφεί 750 επιβεβαιωμένες μολύνσεις από τον ιό Νίπα παγκοσμίως, με 415 θανάτους, σύμφωνα με τον Συνασπισμό για Καινοτομίες στην Ετοιμότητα Επιδημιών, ο οποίος χρηματοδοτεί μια δοκιμή εμβολίου για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του Νίπα.



Τα κρούσματα στη Δυτική Βεγγάλη είναι τα πρώτα στην πολιτεία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, μετά από πέντε θανατηφόρες μολύνσεις το 2007, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.