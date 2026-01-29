Μαρτύριο στην Ινδονησία: Ζευγάρι υποβλήθηκε σε δημόσια μαστίγωση για εξωγαμιαίες σχέσεις

Ένας άνδρας και μια γυναίκα υποβλήθηκαν σήμερα σε δημόσια μαστίγωση με 140 χτυπήματα στην υπερσυντηρητική επαρχία Άτσεχ, στη δυτική Ινδονησία, αφού καταδικάστηκαν από ισλαμικό δικαστήριο για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, τα δύο άτομα, των οποίων οι ηλικίες δεν έγιναν γνωστές – δέχτηκαν χτυπήματα στην πλάτη με ραβδί από μπαμπού. Όπως δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής της αστυνομίας της σαρία στην Μπάντα Άτσεχ, Μουχάμαντ Ριζάλ, τα 100 χτυπήματα αφορούσαν τις εξωγαμιαίες σεξουαλικές επαφές και τα υπόλοιπα 40 την κατανάλωση αλκοόλ.

Η γυναίκα λιποθύμησε μετά την ολοκλήρωση της ποινής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Πρόκειται για μία από τις αυστηρότερες ποινές που έχουν επιβληθεί από την έναρξη εφαρμογής του ισλαμικού νόμου στην περιοχή το 2001.

Την ίδια ημέρα, τέσσερα ακόμη άτομα μαστιγώθηκαν δημοσίως, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός και η σύντροφός του, οι οποίοι καταδικάστηκαν επίσης για εξωγαμιαίες σχέσεις. Ο καθένας δέχτηκε 23 χτυπήματα.

«Όπως υποσχεθήκαμε, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, ειδικά όχι για τα ίδια μας τα μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει τη φήμη μας», δήλωσε ο Μουχάμαντ Ριζάλ.

EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Ο σκληρός νόμος σάρια

Η Άτσεχ είναι η μόνη επαρχία της Ινδονησίας με μουσουλμανική πλειονότητα που εφαρμόζει τον νόμο της σαρία, όπου οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου απαγορεύονται.

Υπενθυμίζεται ότι η Ινδονησία απαγόρευσε τις εξωγαμιαίες σχέσεις με τον νέο ποινικό κώδικα το 2022, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ σε εθνικό επίπεδο στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημόσιες μαστιγώσεις εξακολουθούν να απολαμβάνουν ευρείας αποδοχής στην τοπική κοινωνία. Η Άτσεχ άρχισε να εφαρμόζει τον νόμο της σαρία μετά την απόκτηση ειδικής αυτονομίας το 2001, στο πλαίσιο προσπάθειας της κεντρικής κυβέρνησης να τερματίσει αυτονομιστική εξέγερση.

Η σωματική τιμωρία με μαστιγώσεις εφαρμόζεται στην επαρχία για αδικήματα όπως τα τυχερά παιχνίδια, η κατανάλωση αλκοόλ, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις και οι εξωγαμιαίες σεξουαλικές επαφές. Πέρυσι, δύο άνδρες μαστιγώθηκαν δημόσια 76 φορές ο καθένας για παρόμοια υπόθεση.